Capcom ha presentato un nuovo action che sembra Onimusha, ma non è

Kunitsu-Gami Path of the Goddess è stato presentato da Capcom in occasione dell'Xbox Games Showcase.

Il gioco, a tutti gli effetti una nuova IP del publisher giapponese, sembra trasudare Onimusha da tutti i pori, sebbene a quanto pare sia totalmente slegato dal celebre franchise.

Advertisement

Kunitsu-Gami Path of the Goddess si è mostrato in un primo e suggestivo trailer che trovate poco sotto.

Si tratta di una produzione Capcom nuova di zecca, disponibile fin dal day-one su Xbox Game Pass.

Il gioco sembra seguire anche la tradizione di titoli unici come Okami e Shinsekai - Into the Depths, in cui potremo esplorare un mondo in cui l'estetica tradizionale giapponese prende vita grazie alla potenza del RE Engine, per un'esperienza di gioco che fonde azione e strategia in uni uno scontro tra il regno degli spiriti e l'uomo mortale.

Kunitsu-Gami Path of the Goddess, purtroppo, è ancora privo di una data d'uscita ufficiale ma sappiamo che il gioco è in arrivo su Xbox Series X|S.

Scopriamo tutti gli annunci e i trailer dall'Xbox Games Showcase nel nostro riassunto completo, che fa il recap di quanto svelato. A seguire, dopo lo Showcase di Xbox, ci sarà anche lo Starfield Direct, un appuntamento dedicato interamente alla nuova IP di Bethesda Game Studios.

Se nel frattempo volete supportare il lavoro di SpazioGames, potete acquistare su Amazon i vostri videogiochi preferiti senza alcun costo aggiuntivo.