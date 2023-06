Starfield non è uno "Skyrim nello spazio", ma è gigantesco

Era atteso quasi quanto l'intero Xbox Games Showcase: Starfield di Bethesda si è infatti mostrato non solo in un nuovo trailer ma anche in un mucchio di informazioni trapelate dal suo evento dedicato.

Il titolo che andrà ad impreziosire anche Xbox Game Pass (a cui potete abbonarvi su Amazon) è anche il più atteso dalla community Xbox.

Advertisement

«È un gioco Bethesda in tutto e per tutto» assicura il director Todd Howard, ma questa volta ci sono migliaia di mondi, decidete voi dove andare, la scelta è vostra.

Il gioco offrirà un nuovo sistema di animazione e potremo giocare in terza persona o in soggettiva, a vostra scelta, come Fallout e TES.

L’esplorazione appare essere sensibilmente differente rispetto agli altri titoli del genere: sono mondi sconosciuti, si raccolgono risorse, si compiono missioni, magari si hanno degli imprevisti.

La nave sarà la nostra casa, per noi e per il nostro equipaggio: sarà uno spazio vissuto, dove ci sarà anche il tuo team.

Potremo navigare consultando la mappa stellare: scegliere luoghi dove atterrare che conosciamo già, oppure atterrare in altri ignoti. Constellation è conosciuta come il gruppo degli ultimi grandi esploratori spaziali, che cercano risposte ai grandi misteri che attanagliano l’umanità.

Nel gioco non incontreremo solo Constellation: ci sarà ogni genere di storia, di NPC con cui interagire. Lo Showcase ha messo in mostra in effetti tante diverse fazioni, con convinzioni diverse, costumi diversi, livelli di ostilità diversi e molto altro.

Nella creazione del personaggio ci saranno ben 40 preset, ma potremo sbizzarrirci per creare il nostro alter ego ideale, con tantissime opzioni, trucchi, cicatrici, tatuaggi.

«Non è solo estetica», spiega Bethesda, «ma devi decidere anche chi sarai», motivo per cui sceglieremo anche il background del nostro protagonista.

Insomma, Starfield promette di essere una space opera davvero mastodontica. Non appena il gioco verrà rilasciato il prossimo 6 settembre - anche al day-one su Game Pass - ne sapremo di più.

Scopriamo tutti gli annunci e i trailer dall'Xbox Games Showcase nel nostro riassunto completo, che fa il recap di quanto svelato.