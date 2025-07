Il mercato propone ormai tantissimi videogiochi da poter provare, sia tra le produzioni tripla-A che dagli studi indie più emergenti, rendendo ormai praticamente impossibile non riuscire a trovare un prodotto adatto ai vostri interessi, con una varietà di generi ampia e in grado di intrattenere sia il pubblico più hardcore che chiunque sia alla ricerca di sfide più rilassanti.

Con un mercato così ampio, è importante anche riuscire a risparmiare cifre importanti sul prezzo finale, ogni qualvolta sia possibile: Instant Gaming è ormai diventato un punto riferimento per il settore, proponendo codici per i migliori titoli su PC e console al miglior prezzo, il tutto con rapidità e affidabilità.

In questo articolo, che aggiorneremo tempestivamente ogni settimana, abbiamo pensato di proporvi le migliori offerte disponibili su Instant Gaming, basandoci non solo sulle novità del momento ma anche su quelli che riteniamo essere gli sconti più interessanti e i videogiochi che non dovreste lasciarvi scappare.

Wuchang: Fallen Feathers

Migliore novità in sconto su PC

Wuchang: Fallen Feathers è il nuovissimo soulslike ambientanto negli anni finali della dinastia Ming, dall'atmosfera particolarmente affascinante e che ha attirato l'interesse di numerosi giocatori. In questo action RPG che metterà a dura prova le vostre capacità vestirete i panni di Wuchang, un'abile guerriera pirata che soffre di amnesia a seguito del contagio dall'orribile malattia pteromorfica: potrete godervi un sistema di combattimento decisamente interessante e le immancabili battaglie contro i boss, più bilanciate rispetto ad altri esponenti del genere. Se siete curiosi di scoprire questa produzione, su Instant Gaming potete già acquistarlo con un generoso sconto.

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

Migliore offerta settimanale su PC

Probabilmente non c'è bisogno di presentazioni per il capolavoro di casa Rockstar Games: Red Dead Redemption 2 è un meraviglioso open world che soddisferà pienamente tutti i fan del western, grazie a una cura dei dettagli al limite del maniacale e a una narrazione che non potrà fare altro che conquistarvi. Scoprirete la storia di Arthur Morgan e della banda di fuorilegge guidata da Dutch van der Linde, con un gameplay semplicemente perfetto e con una densità davvero senza rivali: una produzione che non deve assolutamente mancare nella vostra collezione. Se non avete mai provato questa avventura, adesso è l'occasione giusta per rimediare con l'edizione completa in forte sconto.

Dungeons of Hinterberg

Migliore gioco PC disponibile a 1€

Se volete godervi un buon videogioco al modico prezzo di un caffé, questa settimana vi consigliamo Dungeons of Hinterberg: in questo dungeon crawler con un mix di puzzle e stralci di vita quotidiana vi troverete a esplorare le Alpi, con paesaggi da cartolina ed esplorazioni che al tempo stesso sono diventate un'attrazione dell'immaginaria cittadina di Hinterberg. Si tratta di un'avventura delicata ma che allo stesso tempo non esita ad esplorare temi di grande attualità per i giovani: considerando il prezzo a cui viene proposto su Instant Gaming, è sicuramente una perla da prendere in considerazione.

Astro Bot

Migliore esclusiva in sconto su Playstation

Su Instant Gaming potete recuperare anche il GOTY 2024 a un prezzo decisamente interessante: Astro Bot è già diventato un videogioco che non deve assolutamente mancare nelle collezioni di chi possiede PS5. L'ultima fatica di Team Asobi è sicuramente uno dei migliori platform degli ultimi anni, coloratissimo, con tantissima varietà e in grado di sfruttare pienamente tutte le funzionalità del DualSense. Non si tratta neanche di un'avventura particolarmente impegnativa, sebbene esistano sfide bonus per chiunque voglia mettere a prova le proprie capacità.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Migliore offerta settimanale su PlayStation

Considerato dal pubblico e dalla critica come uno dei migliori DLC di sempre — se non addirittura il migliore in assoluto — Shadow of the Erdtree non fa altro che impreziosire il capolavoro open world di FromSoftware, riuscendo non solo a espandere ulteriormente la narrazione di Elden Ring, ma proponendo tanti nuovi boss ancora più impegnativi da sconfiggere. Un contenuto aggiuntivo di qualità eccezionale e che è assolutamente irrinunciabile per chi ha già acquistato il gioco base. Fortunatamente, grazie a Instant Gaming potrete recuperarlo a un prezzo speciale.

Donkey Kong Bananza

Migliore esclusiva Switch 2 in sconto

Switch 2 è ancora alle sue prime settimane di vita, ma ha già saputo regalarci una perla imperdibile con Donkey Kong Bananza, l'ennesimo capolavoro platform di casa Nintendo. Nell'avventura che vedrà Donkey Kong e una giovane Pauline come improbabili alleati, i giocatori potranno divertirsi con elevatissime dosi di distruzione, esplorando le ambientazioni di gioco senza alcun limite. Con un level design da fare invidia ai massimi esponenti del genere e tantissimi segreti da scoprire, Bananza è uno di quei titoli destinati a fare la storia del videogioco.

Assassin's Creed III Remastered

Migliore offerta settimanale per Switch

Uno dei capitoli più interessanti della saga di Assassin's Creed è disponibile anche su Switch e con un prezzo decisamente attraente, non solo per chi non ha mai recuperato questo episodio ma anche per chi vorrebbe semplicemente giocarlo in portabilità. L'edizione rimasterizzata di Assassin's Creed III include non solo tutti i DLC del gioco originale, ma anche lo spin-off Liberation, raddoppiando così il vostro divertimento: uno degli episodi più importanti per la visione originale della saga e che varrà la pena di provare sulle vostre console. Come ulteriori aggiunte, segnaliamo che l'edizione Switch include anche il supporto al Rumble HD e al touch screen.

Tony Hawk's Pro Skater 3+4

Migliore novità in sconto su Xbox

Si è fatto attendere a lungo, ma il remake del terzo e del quarto capitolo di Pro Skater è arrivato in un'edizione speciale che farà le gioie di chi è cresciuto con i celebri videogiochi arcade di casa Activisione. Tony Hawk's Pro Skater 3+4 include tutti i contenuti che avete apprezzato maggiormente dei capitoli originali, includendo anche park e skater unici, oltre ovviamente a controlli modernizzati con cui divertirsi subito per spettacolari trick. Grazie alla modalità multiplayer potrete inoltre giocare in party fino a 8 amici, divertendovi con modalità a punti oppure con minigiochi più leggeri e adatti anche ai neofiti.

Sekiro: Shadows Die Twice

Migliore offerta settimanale per Xbox

Sekiro: Shadows Die Twice viene considerato ancora oggi come uno dei migliori videogiochi mai realizzati da FromSoftware e, secondo alcuni fan, uno dei soulslike con il gameplay più spettacolare che si sia mai visto. Il team di sviluppo ha infatti proposto un sistema di gioco originale, innovativo ed appagante, osando maggiormente rispetto alle loro precedenti produzioni ma, allo stesso tempo, proponendo uno dei più elevati livelli di sfida proposti dal genere. Un'avventura che, come da tradizione, non è da prendere alla leggera ma che saprà soddisfare chiunque avrà voglia di imparare e mettersi alla prova.