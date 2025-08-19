La seconda stagione di Fallout si prepara a riportare gli spettatori nel mondo post-apocalittico che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, con un annuncio che promette di esplorare territori ancora inesplorati della wasteland americana.

Come segnalato su Forbes, Amazon ha confermato che Fallout Stagione 2 farà il suo debutto a dicembre 2025, mantenendo un ritmo di produzione sorprendentemente veloce rispetto agli standard televisivi contemporanei.

La storia riprenderà esattamente dove si era interrotta, guidando il pubblico attraverso il deserto del Mojave fino alla leggendaria New Vegas, location che ha fatto battere il cuore ai videogiocatori di tutto il mondo con l'omonimo capitolo sviluppato da Obsidian (potete recuperarlo nel catalogo di Xbox Game Pass, disponibile su Amazon).

L'annuncio è stato accompagnato dalla pubblicazione delle prime immagini ufficiali sui canali social dedicati alla serie TV di Fallout, come nel post che vi proponiamo qui di seguito:

Lucy, interpretata da Ella Purnell, tornerà nei panni della determinata abitante del Vault, accompagnata da Maximus di Aaron Moten, lo scudiero della Confraternita d'Acciaio ancora alle prese con la sua formazione, e dal misterioso Ghoul di Walton Goggins.

La produzione vede ancora una volta Jonathan Nolan e Lisa Joy di Kilter Films come produttori esecutivi, affiancati da Athena Wickham. Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner continuano nel ruolo di showrunner e creatori, mentre Todd Howard di Bethesda Game Studios mantiene la supervisione come produttore esecutivo insieme a James Altman per Bethesda Softworks.

Amazon non ha ancora chiarito se la nuova stagione sarà rilasciata interamente in una volta sola o seguirà un modello di distribuzione settimanale, lasciando i fan nell'incertezza su come pianificare la propria esperienza di visione: il comunicato stampa ufficiale si limita a menzionare una «premiere» a dicembre, senza specificare la strategia distributiva.

La prima stagione venne rilasciata tutta in una volta, ma dopo il successo ottenuto la piattaforma Prime Video potrebbe decidere di cambiare regime e passare a una struttura di episodi settimanali, favorendo così le discussioni interne alla community.

L'intervallo di meno di due anni tra le due stagioni rappresenta un record di velocità per produzioni di questa portata, specialmente considerando la complessità degli effetti speciali e delle ambientazioni richieste dall'universo Fallout.

Sappiamo già che il primo trailer ufficiale dovrebbe essere pubblicato durante la Gamescom Opening Night Live: vi terremo ovviamente aggiornati con eventuali sviluppi.