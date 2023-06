Star Wars Outlaws è il nuovo gioco di Ubisoft Massive!

Dopo l'annuncio e tanto silenzio è stato svelato finalmente Star Wars Outlaws, il nuovo titolo di Guerre Stellari dagli autori di The Division.

Finalmente, quindi, Ubisoft Massive ha mostrato un aggiornamento sul suo ambizioso progetto, come si era ipotizzato qualche giorno fa.

Star Wars Outlaws promette di essere un'esperienza davvero in linea con le atmosfere più "ribelli" della saga, con un feeling da Rogue One (potete recuperare il film su Amazon), visto che i giocatori dovranno interpretare i panni di una scavezzacollo vera e propria.

Ecco il trailer, intanto:

Star Wars Outlaws è ambientato tra gli eventi di L'Impero Colpisce Ancora e Il ritorno dello Jedi e, stando alla descrizione fornita da Xbox e Ubisoft, i giocatori avranno la possibilità di esplorare pianeti in tutta la galassia, sia iconici che nuovi.

Star Wars Outlaws sarà infatti il primo titolo completamente open world dedicato a Star Wars, uscirà nel 2024 e lo rivedremo meglio durante l'Ubisoft Forward.

Nei panni di Kay Vess, una canaglia emergente che cerca la libertà e i mezzi per iniziare una nuova vita, insieme alla sua compagna Nix dovranno "combattere, rubare e superare in astuzia i sindacati criminali della galassia".

Un'avventura di Star Wars in piena regola, insomma, che promette scintille dal prossimo anno.

Star Wars Outlaws non è un'esclusiva Xbox, nonostante sia stata presentata durante lo showcase dedicato, e non arriverà su Xbox Game Pass a differenza degli altri titoli annunciati per il catlogo: ecco tutta la lista completa.

Ma potrete comunque giocarlo anche sulla fiammante nuova console, una nuova Xbox Series S tutta nera con un hard drive molto più capiente.

Per recuperare tutti gli annunci e trailer dell'Xbox Games Showcase 2023 non vi resta che andare nella nostra pagina dedicata: la trovate qui.