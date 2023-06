Forza Motorsport è pronto a tornare: ecco la data di uscita!

Anche Forza Motorsport farà parte del futuro di Xbox, perché finalmente c'è una data di uscita per il nuovo episodio della serie di racing game.

La nuova iterazione dalla serie arriverà ovviamente anche su Xbox Game Pass (e potete abbonarvi tramite Amazon), va a impreziosire il 2023 di Xbox piazzandosi finalmente sul calendario.

Ci ha fatto attendere veramente tanto Forza Motorsport, con una serie di indizi e rumor che non hanno mai trovato conferma.

Almeno finora perché, nel corso dell'Xbox Games Showcase 2023, la casa di Redmond ha dato finalmente una data di uscita per quello che sarà il rivale di Gran Turismo.

Oltre ad un trailer con delle nuove auto, che potete vedere qui:

«Supera la concorrenza nella nuovissima carriera. Gareggia con i tuoi amici in multiplayer. Competi con oltre 500 auto su piste famose in tutto il mondo con un'intelligenza artificiale all'avanguardia e fisica avanzata.»

Per fortuna non bisognerà aspettare moltissimo perché, come svelato nel trailer, Forza Motorsport è uno dei titoli dell'autunno.

Forza Motorsport sarà infatti disponibile a partire dal 10 ottobre 2023, ovviamente su Xbox Series S|X e PC anche tramite Steam.

E sarà in arrivo anche su Xbox Game Pass, aggiungendosi ad una lista che con questo nuovo evento è diventata veramente imponente: la trovate qui.

Per tutti gli annunci di Xbox Games Showcase 2023, intanto, vi consigliamo di recuperare la nostra pagina dedicata.