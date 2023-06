Hellblade 2 è tornato ed è magnifico, ma c'è una brutta notizia

Hellblade 2 era uno dei nomi più richiesti per l'Xbox Games Showcase 2023 e il team di sviluppo ha risposto alla chiamata dei fan.

Il ritorno di Senua e del suo tribolato viaggio, il cui episodio precedente è una piccola perla che dovreste recuperare anche su Amazon, è uno dei progetti che più stanno facendo attendere i fan di Xbox, ma per fortuna ci sono novità.

Non tutte le novità sperate però, ma andiamo con ordine.

Ecco intanto il nuovo trailer, girato tutto con il motore in-engine di Xbox Series X, a dir poco spettacolare che fa il paio con l'ultimo trailer in Unreal Engine 5, che era altrettanto straordinario.

L'audio "incapsulante" come lo definisce Ninja Theory rimane quindi una delle feature più interessanti ed iconiche della produzione.

Purtroppo, come potete vedere dal trailer, non è stato mostrato del vero gameplay di Hellblade 2 e, sempre in chiusura, non viene fornita una data di uscita definitiva ma solo una finestra.

Senua Saga Hellblade 2 sarà disponibile su Xbox Series X|S ovviamente, ma anche Steam, a partire dal 2024.

Niente 2023 come era stato ipotizzato in origine, quindi, mentre Senua sarà una delle protagoniste del prossimo anno indubbiamente.

Hellblade 2 sarà anche uno dei grandi titoli in arrivo su Xbox Game Pass, che dopo questo evento amplia il suo catalogo ulteriormente con una lista titoli gratis davvero imponente: la trovate qui.

Videogiochi presentati in un evento che ha saputo fornire tantissimi annunci e trailer davvero interessanti: li trovate tutti all'interno della nostra pagina recap dedicata.