One Piece Odyssey per PS5 al prezzo più basso di sempre!

One Piece Odyssey narra le avventure dell'equipaggio del Cappello di Paglia, capeggiato da Monkey D. Luffy. Dopo essere stati travolti da una tempesta, si ritrovano separati e naufraghi su un'isola avvolta nel mistero. In questa epopea, i giocatori si confronteranno con nemici formidabili, interagiranno con gli enigmatici abitanti dell'isola e sveleranno segreti millenari. One Piece Odyssey offre un sistema di combattimento a turni e dà la possibilità di controllare diversi personaggi, ciascuno dotato di abilità speciali fondamentali per la navigazione e la soluzione di enigmi.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un buon 7,8, abbiamo affermato che «One Piece Odyssey è sicuramente il miglior gioco dedicato all’opera di Eiichiro Oda realizzato negli ultimi anni, anche se bisogna ammettere che l’asticella non era molto alta. Il titolo è un buon RPG classico, non esente però da alcuni difetti. Abbiamo molto apprezzato il combat system, che tenta di variare in maniera interessante la classica formula a turni, e l’esplorazione, che cerca di risultare meno monotona grazie all’utilizzo attivo di tutti i membri della ciurma».

