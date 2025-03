Death Stranding 2 On The Beach: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Kojima Productions ha svelato nuovi dettagli e la data di uscita di una delle uscite videoludiche più attese del 2025: Death Stranding 2: On the Beach. Questo titolo promette di offrire un'esperienza unica, ricca di esplorazione e tematiche profonde, portando i giocatori in un viaggio ancora più ambizioso rispetto al suo predecessore. Con il lancio ormai imminente, è il momento perfetto per scoprire come assicurarsi una copia attraverso il preorder, nonché esplorare le diverse versioni disponibili del gioco.

Death Stranding 2: On the Beach, cos'è e di cosa parla?

Death Stranding 2: On the Beach, sviluppato da Kojima Productions e diretto da Hideo Kojima, è il sequel del celebre Death Stranding, uscito nel 2019. Il gioco prosegue l'affascinante viaggio di Sam Porter Bridges, interpretato da Norman Reedus, in un mondo post-apocalittico dove il confine tra la vita e la morte è sempre più labile.

La narrazione ruota attorno alla missione di Fragile, ora a capo di una nuova organizzazione chiamata Drawbridge, con l'obiettivo di espandere la rete chirale oltre i confini degli Stati Uniti. Sam, dopo essersi ritirato, viene richiamato per un'ultima missione. Tuttavia, nuove minacce incombono, tra cui una misteriosa fazione e inquietanti mutazioni ambientali dovute al chiralium.

Death Stranding 2: On the Beach, quando esce?

L'uscita di Death Stranding 2: On the Beach è prevista per il 26 giugno 2025 in esclusiva su PlayStation 5. Come accaduto con il primo capitolo, il gioco potrebbe arrivare successivamente anche su PC, ma al momento non ci sono conferme ufficiali in merito.

Chi acquisterà la Collector’s Edition potrà inoltre accedere al gioco con 48 ore di anticipo, iniziando a giocare già dal 24 giugno 2025.

Death Stranding 2: On the Beach, quale versione acquistare?

Il gioco sarà disponibile in diverse edizioni, pensate per soddisfare le diverse esigenze dei giocatori:

Edizione Standard Digitale - 79,99€ Gioco completo in versione digitale

Edizione Digital Deluxe - 89,99€ Gioco completo in versione digitale Accesso anticipato di 48 ore Oggetti di gioco esclusivi: mitragliatrice MP LV1, scheletri dorati e patch esclusive

Collector’s Edition - 249,99€ Gioco completo in versione digitale Accesso anticipato di 48 ore Statua di Magellan Man da 15” Figura di Dollman da 3” Lettera di Hideo Kojima Carte artistiche e scatola da collezione Tutti i bonus digitali dell’edizione Deluxe



Chi effettuerà il preordine di una qualsiasi delle edizioni riceverà anche i seguenti bonus:

Ologramma Quokka

Esoscheletri Boost e Battle in versione argento

Death Stranding 2: On the Beach, quanto costa e dove acquistarlo?

Per assicurarsi una copia di Death Stranding 2: On the Beach al miglior prezzo, è consigliabile monitorare i principali rivenditori online. Su PlayStation Store è già possibile prenotare le edizioni digitali, mentre le versioni fisiche saranno disponibili presso store come Amazon, GameStop e MediaWorld.

Come sempre, vi aggiorneremo tempestivamente su eventuali nuove disponibilità e offerte speciali.

Playstation Direct