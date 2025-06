Se siete appassionati di videogiochi e amate scoprire tutto ciò che si cela dietro le quinte di un'opera affascinante, vi consigliamo di non lasciarvi sfuggire L'art de Clair-Obscur: Expédition 33, disponibile su Amazon in preordine al prezzo di 39,90€. Questo volume, pubblicato dall'editore Pix'n Love, rappresenta un approfondimento imperdibile sul ricco universo visivo e creativo del titolo sviluppato da Sandfall Interactive e attualmente tra i più attesi dagli appassionati del genere RPG narrativo.

L'art de Clair-Obscur: Expédition 33, chi dovrebbe acquistarlo?

In uscita il 5 dicembre 2025, il libro è interamente scritto in lingua francese e conta ben 300 pagine di contenuti esclusivi, tra cui bozzetti, concept art, studi sui personaggi, scenari e commenti degli sviluppatori. Un vero e proprio scrigno per i collezionisti e per chi desidera esplorare più a fondo il mondo di "Expédition 33", un gioco che unisce estetica pittorica e ambientazioni oniriche ispirate ai dipinti ad olio e al chiaroscuro classico.

L'art de Clair-Obscur: Expédition 33 si è già conquistato i vertici delle classifiche su Amazon, posizionandosi al primo posto nella categoria Multimedia e disegno grafico, nonché in Computer e videogiochi, a conferma del grande interesse che sta suscitando tra pubblico e critica. Il volume pesa 788 grammi, una dimostrazione della qualità dei materiali impiegati nella stampa e della cura riposta nella realizzazione editoriale.

Se siete alla ricerca di un artbook videoludico di alto livello o desiderate semplicemente immergervi nella direzione artistica di uno dei titoli più promettenti dei prossimi mesi, questa è un'opportunità da non perdere. Approfittate subito del preordine su Amazon a 39,90€ e assicuratevi una copia prima che vada esaurita. Per maggiori inforomazioni sul titolo, vi rimandiamo alla nostra recensione completa.

