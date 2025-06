Se state cercando un SSD interno ad alte prestazioni per la vostra PS5, non potete lasciarvi sfuggire l'offerta attualmente disponibile su Amazon per l'ORICO OS5 da 1TB. Questo modello è proposto a soli 80,99€, con un sconto del 10% rispetto al prezzo più basso recente di 89,99€. Ma la vera sorpresa arriva con l'attivazione del coupon aggiuntivo del 10%, che porta il prezzo finale a soli 72,89€. Un'occasione eccellente per aggiornare la memoria della vostra console con un'unità performante, affidabile e pensata appositamente per il gaming su PS5.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

ORICO OS5 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ORICO OS5 da 1TB sfrutta l'interfaccia PCIe 4.0 NVMe 2.0, offrendo una velocità di lettura che raggiunge i 7450 MB/s, garantendo tempi di caricamento estremamente rapidi e un'esperienza di gioco fluida e reattiva. Questo lo rende perfetto non solo per il gaming, ma anche per carichi intensivi di lavoro su PC compatibili. Un altro elemento che distingue questo modello è l'inclusione di un dissipatore di calore progettato appositamente per la PS5, dotato di struttura ad alette e fori d'aerazione pensati per seguire il flusso d'aria interno della console. In questo modo, l'SSD mantiene temperature ottimali anche durante le sessioni più lunghe e impegnative.

Grazie alla memoria NAND TLC di alta qualità, ORICO OS5 garantisce un'eccellente affidabilità e una lunga durata, rendendolo un investimento sicuro anche nel lungo periodo. L'installazione è estremamente semplice e veloce, poiché il dissipatore è già prefissato e non richiede alcun tipo di assemblaggio aggiuntivo. In pochi minuti sarete pronti per sfruttare al massimo lo spazio aggiuntivo sulla vostra console.

A fronte delle sue specifiche tecniche avanzate e della compatibilità perfetta con la console Sony, ORICO OS5 da 1TB per PS5 rappresenta una delle migliori soluzioni attualmente disponibili per espandere la memoria interna. Se volete approfittare di un prodotto potente, ottimizzato per il raffreddamento e la velocità, e ora disponibile a un prezzo estremamente competitivo, questa è l'occasione giusta per agire. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori SSD per PS5 per ulteriori consigli.

