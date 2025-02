Migliori giochi PS5 - Febbraio 2025

I videogiochi sono la nostra passione, tanto che su SpazioGames amiamo spesso e volentieri suggerirvi le più interessanti offerte a disposizione, tra console, accessori, hardware e merchandise legato ai propri personaggi preferiti. Sempre meglio anche risparmiare qualcosina, visto e considerando che di offerte davvero molto interessanti ve ne segnaliamo a cadenza pressoché regolare. Vediamo oggi quali sono i migliori giochi PS5 che potete vivere sulla console uscita nel 2020.

Ecco quindi che, per venirvi incontro, abbiamo deciso di mettere insieme per voi una lista dei migliori titoli attualmente disponibili, alcuni dei quali acquistabili anche su PS4 poiché cross-generazionali.

Astro Bot Un platform realizzato col cuore Un'avventura magica con Astro, un robottino che esplora mondi pieni di enigmi e azione. Perfetto per chi cerca un platform unico e coinvolgente. DualSense sfruttato magistralmente per un’esperienza immersiva, Level design creativo e ben progettato, direzione artistica straordinaria, con colori vivaci e dettagli curati Ad essere pignoli, un po' troppo facile in alcune sezioni. € 50.99 PS5

Astro Bot è un platform che riesce a incantare grazie a un mix perfetto di semplicità, creatività e tecnologia. Questo gioco, sviluppato dal Team Asobi per PS5, non si limita a essere un omaggio ai platform classici, ma li reinterpreta sfruttando al massimo le potenzialità del controller DualSense.



Ogni livello è un’esplosione di colori e vita, con un level design che unisce verticalità e profondità e che rende l’esplorazione una gioia continua. Il protagonista Astro, insieme ai suoi gadget, trasforma ogni sezione del gioco in un’avventura ricca di sorprese e divertimento.



Grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, DualSense offre un’esperienza immersiva unica: sentirete ogni superficie e ogni azione come se foste davvero accanto ad Astro. Anche gli effetti sonori e le oltre 150 citazioni all’universo PlayStation aggiungono un tocco nostalgico e creativo che farà brillare gli occhi ai fan.



Astro Bot è un platform che riesce a incantare grazie a un mix perfetto di semplicità, creatività e tecnologia. Questo gioco, sviluppato dal Team Asobi per PS5, non si limita a essere un omaggio ai platform classici, ma li reinterpreta sfruttando al massimo le potenzialità del controller DualSense.

Ogni livello è un'esplosione di colori e vita, con un level design che unisce verticalità e profondità e che rende l'esplorazione una gioia continua. Il protagonista Astro, insieme ai suoi gadget, trasforma ogni sezione del gioco in un'avventura ricca di sorprese e divertimento.

Grazie al feedback aptico e ai grilletti adattivi, DualSense offre un'esperienza immersiva unica: sentirete ogni superficie e ogni azione come se foste davvero accanto ad Astro. Anche gli effetti sonori e le oltre 150 citazioni all'universo PlayStation aggiungono un tocco nostalgico e creativo che farà brillare gli occhi ai fan.

Nonostante un livello di difficoltà generalmente basso, pensato per un pubblico ampio, Astro Bot nasconde sfide segrete più impegnative per i giocatori esperti. In un panorama dominato da produzioni mastodontiche, Astro Bot dimostra che anche i giochi più "piccoli" possono lasciare un segno indelebile.

God of War: Ragnarok Kratos è tornato Un action-adventure epico in cui Kratos e Atreus affrontano il crepuscolo degli dèi nei Nove Regni con combattimenti brutali e trama intensa. Grandioso, spettacolare e in grado di migliorare in toto quanto fatto in precedenza, contenuti (anche secondari) di altissima qualità Non c'è stato un grande salto tecnologico € 35.9 PS4

God of War: Ragnarok (qui la è il degno successore del capitolo precedente, che porta a un livello superiore ogni aspetto del gameplay, della narrazione e della realizzazione tecnica.



La trama si tuffa nelle conseguenze delle azioni di Kratos e Atreus, intrecciandosi con profezie ineluttabili e domande profonde: è possibile sfuggire al destino? Questo viaggio tra i nove regni non è solo un'epopea mitologica, ma anche un racconto intimo del rapporto tra un padre preoccupato e un figlio ribelle, evolvendo i personaggi con una profondità emotiva rara nel panorama videoludico.



Il gameplay si arricchisce con nuove meccaniche, armi e approcci strategici, offrendo maggiore varietà e sfide più stimolanti. Le missioni secondarie e i contenuti opzionali non sono mai banali, e garantiscono ricompense utili ampliando il mondo di gioco con dettagli narrativi e segreti. Anche gli enigmi ambientali sono stati resi più complessi, e spingono a sfruttare al massimo le abilità e gli strumenti a disposizione.



God of War: Ragnarok (qui la nostra recensione) è il degno successore del capitolo precedente, che porta a un livello superiore ogni aspetto del gameplay, della narrazione e della realizzazione tecnica.

La trama si tuffa nelle conseguenze delle azioni di Kratos e Atreus, intrecciandosi con profezie ineluttabili e domande profonde: è possibile sfuggire al destino? Questo viaggio tra i nove regni non è solo un'epopea mitologica, ma anche un racconto intimo del rapporto tra un padre preoccupato e un figlio ribelle, evolvendo i personaggi con una profondità emotiva rara nel panorama videoludico.

Il gameplay si arricchisce con nuove meccaniche, armi e approcci strategici, offrendo maggiore varietà e sfide più stimolanti. Le missioni secondarie e i contenuti opzionali non sono mai banali, e garantiscono ricompense utili ampliando il mondo di gioco con dettagli narrativi e segreti. Anche gli enigmi ambientali sono stati resi più complessi, e spingono a sfruttare al massimo le abilità e gli strumenti a disposizione.

Il ritorno delle boss fight epiche, assenti nel capitolo precedente, riporta in scena nemici colossali e spettacolari, regalando momenti che richiamano i fasti della trilogia originale.

The Last of Us - Part I L'avventura più bella di sempre, riveduta e corretta. Un remake che esalta l’opera originale con una grafica migliorata e animazioni più realistiche. Importanti miglioramenti tecnici che danno nuova luce al gioco, un capolavoro narrativo che continua a essere un punto di riferimento L'intelligenza artificiale degli alleati resta poco realistica, le meccaniche di gioco sono ancora inferiori a quelle del secondo capitolo € 59.5 PS5

The Last of Us - Part 1 (qui la uno dei videogiochi più influenti di sempre. Naughty Dog ha rinnovato l'opera originale utilizzando un nuovo engine e integrando molte delle opzioni di gameplay e accessibilità del secondo capitolo, offrendo un’esperienza più fluida e moderna.



Il gioco mantiene intatta la sua trama intensa e straziante, mettendo i giocatori nei panni di Joel ed Ellie mentre affrontano un mondo post-apocalittico dominato dalla brutalità e dalla sopravvivenza. Questa versione include anche Left Behind, l’espansione che approfondisce il passato di Ellie, rendendo il pacchetto ancora più ricco.



Le migliorie tecniche sono evidenti, con modelli dei personaggi più dettagliati, animazioni più fluide e un comparto grafico che porta il gioco ai livelli odierni. Tuttavia, rimangono alcuni difetti, come l'intelligenza artificiale degli alleati che non viene rilevata dai nemici e il prezzo elevato per un titolo che non è una vera novità.



The Last of Us - Part 1 (qui la nostra recensione) è una riedizione migliorata di uno dei videogiochi più influenti di sempre. Naughty Dog ha rinnovato l'opera originale utilizzando un nuovo engine e integrando molte delle opzioni di gameplay e accessibilità del secondo capitolo, offrendo un'esperienza più fluida e moderna.

Il gioco mantiene intatta la sua trama intensa e straziante, mettendo i giocatori nei panni di Joel ed Ellie mentre affrontano un mondo post-apocalittico dominato dalla brutalità e dalla sopravvivenza. Questa versione include anche Left Behind, l'espansione che approfondisce il passato di Ellie, rendendo il pacchetto ancora più ricco.

Le migliorie tecniche sono evidenti, con modelli dei personaggi più dettagliati, animazioni più fluide e un comparto grafico che porta il gioco ai livelli odierni. Tuttavia, rimangono alcuni difetti, come l'intelligenza artificiale degli alleati che non viene rilevata dai nemici e il prezzo elevato per un titolo che non è una vera novità.

Se non avete mai giocato The Last of Us, questa è la versione definitiva per immergervi in una delle storie più toccanti e ben scritte della storia dei videogiochi.

Alan Wake 2 Ai confini della realtà Alan Wake 2 è un thriller visionario che trascende i generi, con una narrazione audace e un concept geniale. Un'opera visionaria, eversiva e audace come poche, un concept unico che trascende i generi videoludici tradizionali Alcuni gravi bug possono bloccare la progressione € 49.99 Xbox

Come vi abbiamo raccontato Alan Wake 2 è il titolo più audace e visionario mai realizzato da Remedy, un’esperienza che trascende i generi e ridefinisce le regole del videogioco moderno. La storia si muove tra il new weird e il fantastico, offrendo una narrazione densa di mistero e suggestioni uniche. Il gameplay, raffinato e originale, si adatta perfettamente alla visione creativa degli sviluppatori, portando i giocatori in un viaggio surreale e immersivo.



Come vi abbiamo raccontato in fase di recensione, Alan Wake 2 è il titolo più audace e visionario mai realizzato da Remedy, un'esperienza che trascende i generi e ridefinisce le regole del videogioco moderno. La storia si muove tra il new weird e il fantastico, offrendo una narrazione densa di mistero e suggestioni uniche. Il gameplay, raffinato e originale, si adatta perfettamente alla visione creativa degli sviluppatori, portando i giocatori in un viaggio surreale e immersivo.

A livello artistico, il gioco rappresenta un capolavoro, che fonde in modo magistrale le arti classiche con il medium videoludico. Ogni dettaglio contribuisce a creare un'atmosfera inquietante e coinvolgente, che rende il gioco un'opera fuori dagli schemi e lontana dai soliti blockbuster commerciali.

Silent Hill 2 Remake Il re dell'horror Bloober Team ricrea l’incubo del 2001 con un remake visivamente straordinario e fedele all’originale. Un remake incredibilmente ambizioso, eseguito alla perfezione, atmosfera e tensione ricreate magistralmente Alcuni personaggi, come Maria, risultano meno ambigui e inquietanti € 54.14 PS5

Silent Hill 2 (qui la riportare in vita uno dei più grandi capolavori dell'horror psicologico con una maestria fuori dal comune. Konami e Bloober Team hanno affrontato una sfida di enorme difficoltà, ricreando fedelmente l'incubo originale con un rispetto quasi religioso per il materiale di partenza, ma arricchendolo con una struttura più moderna e immersiva. Il risultato è un'opera che non solo celebra l'eredità di Silent Hill 2, ma la espande e la rinnova, rendendola accessibile anche al pubblico contemporaneo.



Visivamente e tecnicamente, il remake sprigiona una potenza narrativa e artistica che mette a tacere i dubbi iniziali. Tuttavia, nel processo di modernizzazione si sono forse perse alcune delle sottili sfumature tipiche del non detto giapponese e delle ambiguità che caratterizzavano alcuni personaggi, in particolare Maria. Nonostante ciò, il gioco rimane una pietra miliare dell'horror, una storia disturbante e profonda che continua a lasciare il segno.



Il remake di Silent Hill 2 (qui la nostra recensione) è un'impresa straordinaria, capace di riportare in vita uno dei più grandi capolavori dell'horror psicologico con una maestria fuori dal comune. Konami e Bloober Team hanno affrontato una sfida di enorme difficoltà, ricreando fedelmente l'incubo originale con un rispetto quasi religioso per il materiale di partenza, ma arricchendolo con una struttura più moderna e immersiva. Il risultato è un'opera che non solo celebra l'eredità di Silent Hill 2, ma la espande e la rinnova, rendendola accessibile anche al pubblico contemporaneo.

Visivamente e tecnicamente, il remake sprigiona una potenza narrativa e artistica che mette a tacere i dubbi iniziali. Tuttavia, nel processo di modernizzazione si sono forse perse alcune delle sottili sfumature tipiche del non detto giapponese e delle ambiguità che caratterizzavano alcuni personaggi, in particolare Maria. Nonostante ciò, il gioco rimane una pietra miliare dell'horror, una storia disturbante e profonda che continua a lasciare il segno.

Per vecchi e nuovi fan, Silent Hill 2 Remake è un viaggio indimenticabile tra il terrore e il tormento interiore, un'esperienza che rimarrà impressa per anni.

Stellar Blade Per chi ha amato Nier Automata Combattimenti frenetici, un cast memorabile e una colonna sonora straordinaria, con un’esperienza ricca di contenuti e ambientazioni evocative. € 79.9 PS5

Stellar Blade si impone come un action game che combina frenesia e tecnica, riuscendo a coinvolgere i giocatori grazie a un sistema di combattimento veloce, reattivo e ben calibrato. Il gioco, prodotto da Shift Up sotto la guida di Sony, offre un’esperienza ricca di contenuti e supportata da un comparto tecnico e performativo sempre all’altezza.



Stellar Blade si impone come un action game che combina frenesia e tecnica, riuscendo a coinvolgere i giocatori grazie a un sistema di combattimento veloce, reattivo e ben calibrato. Il gioco, prodotto da Shift Up sotto la guida di Sony, offre un'esperienza ricca di contenuti e supportata da un comparto tecnico e performativo sempre all'altezza.

La colonna sonora, realizzata dallo studio MONACA, è un vero punto di forza, aggiungendo spessore emotivo a ogni momento dell'avventura. Anche se il team di sviluppo è alla sua prima esperienza su console dopo anni nel settore mobile, è riuscito a creare un titolo che si distingue per il suo cast memorabile e un'ambientazione affascinante che richiama inevitabilmente il celebre Nier Automata.

Death Stranding L'epico viaggio in attesa di DS2 Action adventure open world e un po' anche gestionale, ci pone nei panni di Sam Porter Bridges, un corriere in un mondo post-apocalittico. Una straordinaria esperienza di gioco che unisce in modo unico gameplay e narrazione, tecnicamente ineccepibile Se il loop del gameplay non vi ha conquistato la prima volta, non lo farà neanche ora € 21.23 PS4

Death Stranding: Director's Cut. Questo gioco, in versione completa e aggiornata su PS5, vi fa vestire i panni di Sam Porter Bridges (Norman Reedus), un corriere in un mondo post-apocalittico dove il mondo dei morti e quello dei vivi si sono sovrapposti, isolando così le persone e costringendole a stare lontane, senza vedersi e spesso senza toccarsi.



Dopo il recente annuncio di DS2, il gioco originale è sulla bocca di tutti ed è sempre un ottimo momento per giocare Death Stranding: Director's Cut. Questo gioco, in versione completa e aggiornata su PS5, vi fa vestire i panni di Sam Porter Bridges (Norman Reedus), un corriere in un mondo post-apocalittico dove il mondo dei morti e quello dei vivi si sono sovrapposti, isolando così le persone e costringendole a stare lontane, senza vedersi e spesso senza toccarsi.

L'inquietante profezia di Kojima, considerando che poco dopo l'uscita del gioco ci siamo trovati tra pandemie e quarantene, è un'esperienza potente e totalizzante, che rimarrà nel cuore a chiunque la regaliate per Natale. In attesa di quello che sembrerebbe il suo seguito. Intanto, trovate qui la video recensione di Death Stranding: Director's Cut

Elden Ring Il colosso di From Software Soulslike open world incentrato sull'esplorazione e i combattimenti con boss epici. L’evoluzione definitiva dei soulslike, direzione artistica superlativa con scenari mozzafiato, libertà assoluta nella gestione del personaggio e della progressione Alcuni boss e dungeon riciclati più volte € 46.47 PS5 SOTE Edition

Elden Ring è il sogno che si realizza. From Software ha portato la propria formula iconica in un mondo aperto di dimensioni titaniche, senza mai snaturarne l’essenza. Se le meccaniche di base rimangono fedeli ai lavori precedenti, è l’evoluzione della struttura di gioco a segnare un punto di svolta: un open world denso di significato, ricco di segreti e con una libertà esplorativa che ridefinisce il genere.



Come vi abbiamo raccontato nella scenari evocativi e un design ambientale che racconta la storia tanto quanto il gameplay. Ogni angolo dell’Interregno è un’opera d’arte, e la sensazione di scoperta è continua e travolgente.

Con Elden Ring, From Software non solo consolida il proprio trono, ma riscrive le regole del genere, aprendo la strada a una nuova era di action RPG. Per gli amanti dei soulslike, Elden Ring è il sogno che si realizza. From Software ha portato la propria formula iconica in un mondo aperto di dimensioni titaniche, senza mai snaturarne l'essenza. Se le meccaniche di base rimangono fedeli ai lavori precedenti, è l'evoluzione della struttura di gioco a segnare un punto di svolta: un open world denso di significato, ricco di segreti e con una libertà esplorativa che ridefinisce il genere.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, l'impatto artistico è straordinario, con scenari evocativi e un design ambientale che racconta la storia tanto quanto il gameplay. Ogni angolo dell'Interregno è un'opera d'arte, e la sensazione di scoperta è continua e travolgente.

Final Fantasy VII: Rebirth Un seguito grandioso (e controverso) Il gioco continua l’epico viaggio di Cloud e amici, con un mondo vasto, una trama emozionante e battaglie mozzafiato in stile action-RPG. Modernizzazione riuscita della saga, gameplay tattico e coinvolgente, mini-giochi vari e divertenti, come il nuovo gioco di carte. Scelte narrative controverse e divisive, texture a bassa risoluzione in alcune aree. € 65.7 PS5