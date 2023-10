Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato del lancio della promozione eBay Tech Week, con una tempesta di offerte incredibili che dureranno fino al 22 ottobre. Ma non preoccupatevi di scorrere tra migliaia di prodotti: abbiamo fatto il lavoro duro per voi e selezionato 7 offerte imperdibili che vi lasceranno a bocca aperta!

Che siate alla ricerca dell'ultimo modello di smartphone, di videogiochi avvincenti, di smart TV dallo schermo nitidissimo o notebook performanti, l'eBay Tech Week ha tutto ciò che desiderate e molto altro ancora. Ma attenzione: le offerte stanno volando dagli scaffali e molti prodotti stanno già andando esauriti. Quindi, affrettatevi e non perdete l'occasione di mettere le mani su questi tesori tecnologici a prezzi irripetibili!

eBay Tech Week: 7 offerte da non lasciarsi sfuggire

iPhone 15 128GB | 889,90€ (-9%)

iPhone 15, l'ultimo gioiello nato in casa Apple, può ora essere vostro nella versione da 128GB a un prezzo scontatissimo di 889,90€, ben 90€ in meno rispetto al prezzo originale di 979,90€. Pensate un attimo: stiamo parlando del modello più recente, quello che tutti desiderano e che è quasi introvabile a causa della sua straordinaria domanda. Ebbene, questa è la vostra opportunità d'oro per averlo prima di chiunque altro, e a un prezzo così conveniente che potreste dover aspettare fino al Black Friday per vedere qualcosa di simile. Che siate fedeli al marchio Apple o che vogliate semplicemente esplorare le meraviglie di uno smartphone di alta classe, con una fotocamera da sogno e una batteria duratura, l'iPhone 15 è la scelta perfetta per voi.

Samsung Galaxy S23 256GB | 958,90€ (-35%)

Samsung Galaxy S23 Ultra non solo è il fiore all'occhiello tra gli smartphone della casa coreana (nonché uno dei migliori smartphone in commercio), ma è una vera e propria macchina fotografica tascabile! Immaginate di immortalare i vostri momenti con un incredibile sensore da 200MPX e 4 obiettivi rivoluzionari. Ogni scatto diventerà un'opera d'arte degna di un professionista, e i video? Di una nitidezza e risoluzione spettacolari! E non finisce qui: grazie al suo formidabile processore Octa Core, il più potente della famiglia Galaxy, avrai tra le mani un vero mostro di potenza, che garantirà un'esperienza fluida e veloce, indipendentemente dalla vostra attività.

Apple MacBook Air 13" M1 | 858,90€ (-5%)

Apple MacBook Air da 13" non è solo un notebook, ma un compagno ideale per chi desidera districarsi tra impegni lavorativi e studi con stile e efficienza. Con un design invidiabile e un'usabilità intuitiva, questo gioiellino ha pochi rivali in circolazione. E il chip M1? È la turbina di potenza che garantisce un'esperienza di utilizzo così levigata da far sembrare tutto semplice, anche quando avete decine di applicazioni aperte! Dimenticate il caricatore a casa, perché con una stupefacente autonomia di 18 ore, il vostro MacBook Air non vi lascerà a piedi. E per i palati più raffinati, il display Retina da 13,3" è un tripudio di colori brillanti e dettagli cristallini.

Sony PS5 + FC 24 | 479,99€ (-22%)

Il bundle PlayStation 5 con EA SPORTS FC 24 rappresenta una combinazione perfetta per gli appassionati di calcio e gaming. Questo pacchetto offre non solo la potenza e le innovazioni della PS5, ma anche l'emozione e l'adrenalina di EA SPORTS FC 24 (di cui trovate la recensione completa sulle nostre pagine), permettendo ai giocatori di vivere un'esperienza di gioco immersiva come mai prima d'ora.

Nintendo Switch OLED | 298,90€ (-15%)

Nintendo Switch OLED è l'ultima versione dell'ammiraglia di casa Nintendo. Fattevi rapire dal suo schermo OLED da 7 pollici che vi offre colori così vivaci e contrasti nitidi da far sembrare ogni avventura ancor più reale. E mentre vi perdete tra mondi fantastici, il potente upgrade della batteria vi assicura ore di gameplay ininterrotto, anche quando siete lontani da una presa di corrente. Con la Nintendo Switch OLED, ogni momento di gioco si trasforma in un'esperienza visiva senza precedenti.

Assassin's Creed Mirage PS5 | 46,99€ (-6%)

Lasciatevi catturare dal fascino avvolgente di Assassin's Creed Mirage su PlayStation 5! Rivivete la magia originale della serie, con un ritorno trionfante all'azione mozzafiato, all'intrigo stealth, alla maestria del parkour e a colpi di scena letali (leggete la nostra recensione approfondita qui). Viaggiate nel tempo, nella magnifica Baghdad del IX secolo, e seguite l'emozionante ascesa di Basim Ibn Ishaq, da semplice ladruncolo a maestro assassino. Mirage è un omaggio affascinante per i fedeli fan di Assassin's Creed, una dedica speciale per chi anela ai giorni d'oro della serie e una vera delizia per chi cerca un'avventura epica.

Smart TV Hisense 55A6CG 55" 4K | 319,99€ (-21%)

Date un tocco di magia al vostro salotto con la Hisense 55A6CG, una smart TV da 55" che combina qualità e convenienza in un unico pacchetto affascinante. Per poco più di 300 euro, immergitevi in un mondo di colori vivaci e dettagli cristallini grazie alla risoluzione 4K. Che voi siate appassionati di cinema, bingewatcher di serie tv o dei gamer, l'audio coinvolgente Dolby Atmos ti avvolgerà in un'esperienza sonora immersiva.

