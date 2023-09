Black Friday 2023 | Date | Offerte | Amazon | eBay | MediaWorld

Quando è il Black Friday 2023?

Il Black Friday 2023 sarà il 24 novembre, ossia il venerdì immediatamente successivo al Giorno del Ringraziamento in America. Sappiamo, però, che da diversi anni i maggiori punti vendita iniziano a proporre le offerte anche prima della data prestabilita – e, addirittura, alcuni hanno un evento alternativo, ricco di sconti, proprio la settimana antecedente quella del Black Friday, così da anticipare la concorrenza.

Gli sconti del Black Friday riguardano svariate categorie merceologiche, ma nel nostro caso ci concentriamo ovviamente su quello che riguarda il mondo dei videogiochi, tra giochi, hardware da gaming, televisori, monitor e dispositivi pensati per godervi i vostri videogame preferiti.

Il lunedì successivo al Black Friday si chiama Cyber Monday ed è un'altra giornata di offerte, che di solito si concentrano unicamente sulla tecnologia e su cui gli amanti del gaming dovrebbero tenere i fari puntati.

Quanto dura il Black Friday 2023?

Come anticipavamo, il Black Friday 2023 si terrà il 24 novembre, ma le offerte si svolgeranno su un ventaglio di date più ampio, che indicativamente potrebbe andare dal lunedì precedente (20 novembre) al lunedì successivo (il Cyber Monday, il 27 novembre).

Questo perché numerosi rivenditori lanciano delle offerte in attesa del Black Friday – che in realtà potrebbero avere il via anche qualche settimana prima. Le offerte di Amazon, ad esempio, si distribuiscono di solito in una decina di giorni.

Gli sconti del periodo, secondo le stime, permettono di risparmiare circa il 37% rispetto ai costi abituali, con sconti che vanno dal 5 al 75%, variabili a seconda della tipologia e della categoria di prodotto.

In Italia, secondo i dati, i prodotti preferiti durante il Black Friday sono gli smartphone, con spese intorno ai 250 euro.

Cos'è il Black Friday

La storia del Black Friday è piuttosto lunga e, negli Stati Uniti, ha superato senza troppi sussulti anche periodi di crisi economica e social. Si fa risalire il suo inizio al novembre 1939, quando gli operatori del commercio – dopo il lungo periodo di crisi del decennio precedente – chiesero al Presidente Roosevelt di allungare in qualche modo il periodo degli acquisti stagionali, in modo da riuscire a evitare la bancarotta. La risposta del Presidente fu positiva.

Nel 1941, il Congresso fissò poi il Giorno del Ringraziamento per il quarto giovedì di novembre, con il Black Friday che da allora si svolge nel giorno successivo.

Al di là della storia puramente americana, comunque, con l'avvento di internet e dell'e-commerce l'evento ha avuto una portata globale e, oggi, è possibile approfittare delle sue offerte anche senza code pazze o spintoni, comodamente seduti sul divano della propria casa.

Con gli acquisti online, infatti, il Black Friday è diventato senza ombra di dubbio l'evento di shopping più importante dell'anno – al punto che sono molti i consumatori che aspettano proprio questa occasione per i loro acquisti, magari per nuovi gadget tecnologici e, come nel nostro caso, nuovi strumenti per videogiocare in comodità.

Ci sono anche altri periodi di sconti fitti, come quell0 dell'Amazon Prime Day.

Come prepararsi al Black Friday 2023

Iscriviti ad Amazon Prime

Vale la pena ricordare che Amazon proporrà numerosi sconti per il Black Friday e che gli utenti Amazon Prime possono godere di diversi vantaggi durante il periodo di promozioni. Ad esempio, i clienti Prima possono godere di un accesso anticipato di 30 minuti alle Offerte Lampo.

A questo, si sommano i vantaggi tipici di Prime, come i costi di spedizione azzerati, la garanzia di sicurezza sulle spedizioni (per tracciamento e restituzione) e, soprattutto, la celerità nella consegna, che permette di ricevere i propri prodotti in pochissimi giorni – a volte, addirittura, entro le ventiquattro ore dall'ordine.

Il costo di Amazon Prime è di 49,99 euro l'anno o di 4,99 euro al mese, con la possibilità di cancellare l'iscrizione in qualsiasi momento. Oltre a questi benefici, il servizio include anche Amazon Prime Video, con film e serie TV on demand in esclusiva.

Come seguire il Black Friday 2023

Considerando che tutti i maggiori rivenditori propongono delle offerte nel periodo del Black Friday, non è sempre facile tenere d'occhio tutti gli sconti migliori che vengono proposti.

Con uno staff specifico specializzato, però, sulle pagine di SpazioGames seguiremo da vicino le migliori offerte dedicate ai videogiocatori

Vi segnaliamo, inoltre, che i maggiori rivenditori online hanno a loro volta una pagina dedicata al venerdì nero.

Amazon

Punto di riferimento dello shopping online in Italia, il rivenditore propone una pagina speciale che permette di tenere d'occhio le numerose offerte.

eBay

Anche eBay, diventato uno shop online a tutti gli effetti e non solo il sito d'aste che era alle sue origini, partecipa sempre attivamente alle offerte del Black Friday

UniEuro

La nota catena di elettronica è sempre molto attiva durante il Black Friday

