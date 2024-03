Migliori Smartphone gaming - Aprile 2024

L'avvento di smartphone sempre più potenti e performanti ha reso possibile aprire le porte dei videogiochi anche a fette di pubblico che, altrimenti, non si sarebbero mai avvicinate al mondo del gaming. Tra chi punta a esperienze più complesse che sono adattamenti di quelle su console e PC, e chi invece sfrutta il suo telefono per ingannare il tempo tra puzzle game immediati e rilassanti, sono tanti gli appassionati che hanno scoperto nello smartphone un compagno utile per divertirsi con i videogiochi anche fuori casa.

A questo, sommiamo il fatto che ormai si possa usare il cloud in GamePass da parte di Xbox (che per Microsoft è tutt'altro che secondario) per giocare tantissimi titoli anche nella comodità del proprio smartphone – perfino in quelli che non hanno specifiche pensate puramente per il gaming. Se, invece, siete tra coloro che vogliono uno smartphone senza compromessi, che permetta di videogiocare al massimo della possibilità, siete finiti nel posto giusto.

Proporremo prodotti per diverse fasce di prezzo, con schede tecniche che garantiscono performance granitiche anche a confronto con i videogiochi più articolati e graficamente curati, in modo che possiate tenere con voi in tasca un vero e proprio gioiellino da gaming.

Come scegliere uno smartphone da gaming

Come sappiamo, non è assolutamente facile decidere quale sia lo smartphone da gaming migliore per le proprie esigenze. Come sappiamo, infatti, molti cercano un'esperienza hardcore anche dal loro telefono, mentre ad altri basta che i giochi girino in modo digintoso per intrattenersi quando magari sono fuori di casa, o nella noia della pendolarità.

Questo significa che sarebbe facile parlare di migliori smartphone in assoluto, ma un elemento importante è ricordare che dovete scegliere lo smartphone migliore per voi e per le vostre esigenze di gioco. Per riuscire nell'intento, ci sono diversi aspetti di cui valga la pena tenere conto: li passiamo in rassegna nella nostra guida per aiutarvi a orientarvi, in modo che possiate compiere la scelta il più consapevole possibile.

Quali sono gli aspetti importanti?

Il primo punto da tenere in considerazione, quando scegliete uno smartphone su cui volete giocare, è la vostra priorità. Fatevi questa domanda e rispondetevi: giocare sarà l'attività principale che vorrò fare con il mio nuovo smartphone? Se la risposta è positiva, allora la raccomandazione è quella di puntare su modelli appositamente realizzati, con display molto performanti e RAM abbondante. I telefonini pensati appositamente per i videogiochi, infatti, hanno hardware e design specifici: ad esempio, spesso montano delle ventole aggiuntive e delle bocchette per la ventilazione che facilitano il raffreddamento della componentistica interna. Allo stesso modo, però, sono piuttosto tozzi rispetto ai normali smartphone, quindi se il vostro uso primario non è il gaming potrebbero risultarvi scomodi in altri frangenti.

Se la risposta è no, dovreste dirigervi su terminali che non concedono compromessi in termini di fotocamera e leggerezza, ad esempio, in modo da avere una soluzione che si presti al meglio possibile a necessità più eterogenee. Se, insomma, giocate senza troppe pretese, allora probabilmente la soluzione migliore è quella di optare per un terminale che sappia sì far girare bene i videogiochi, ma che non sia sbilanciato su questo aspetto – in modo da non pagare per specifiche che finireste per non sfruttare, mettendovi oltretutto in borsa uno smartphone corpulento e dalla batteria titanica che non riuscirete mai ad esaurire.

A che giochi si può giocare?

Anche la tipologia di giochi a cui volete dedicarvi è una discriminante fondamentale, per la scelta del vostro smartphone. Se volete godervi le più famose uscite mobile, come Call of Duty Mobile, Fortnite o PUBG, è raccomandato un terminale appositamente pensato per il gaming. Grazie ai loro touchscreen, al refresh rate del pannello e anche alla latenza davvero ridotta, infatti, gli smartphone costruiti per videogiocare vi danno la possibilità di avere un tangibile vantaggio sul competitivo, perché sarete più reattivi che mai nelle sfide davanti ai vostri avversari.

Se, invece, volete limitarvi soprattutto a videogiochi leggeri, come un Candy Crush o un Angry Bird, sicuramente non avete bisogno di una scheda tecnica aggressiva: non spendete eccessivamente per le specifiche, perché i giochi mobile accessibili a tutti, quelli più popolari anche tra chi abitualmente non segue troppo da vicino il mondo del gaming, non metteranno davvero alla prova il vostro telefono e non c'è bisogno che spendiate tanti soldi per farli rendere al meglio.

Ricordatevi anche di tenere conto del fatto che vogliate approfittare del cloud di Game Pass o meno: il servizio di Microsoft infatti ha bisogno di una forte connessione per l'esecuzione dei giochi in cloud (e quindi in remoto, non sull'hardware del vostro telefono), e non di CPU, GPU e RAM all'ultimo grido. Se, quindi, volete un telefono su cui giocare principalmente su xCloud, concentratevi soprattutto sulla qualità dello schermo, perché la "fatica" del calcolo e dell'esecuzione del gioco viene eseguita in cloud.

Quanto conta l'ergonomia?

Non dimenticate mai che uno degli elementi chiave importanti nelle esperienze di gioco è l'ergonomia. Stando comodi si può giocare più a lungo senza rischiare di compromettere la salute delle proprie mani: tenete conto delle vostre esigenze quando valutate il vostro smartphone da gaming. Un terminale troppo pesante e che non presenta accessori per un'impugnatura più comoda potrebbe non fare al caso vostro, o magari uno con un display troppo generoso potrebbe risultarvi scomodo da abbrancare. Per questo, ricordate che gli smartphone pensati specificamente per i videogiochi sono spesso corpulenti e tozzi. Ora, sicuramente, meno che in passato, ma non parliamo mai di pesi piuma – per ovvi motivi, tra cui il bisogno di favorire la ventilazione e il raffreddamento delle componenti. Oltretutto, si accompagnano anche a display molto generosi per permettervi di spolpare al meglio i vostri giochi preferiti.

Chi si trova male con i terminali troppo corposi dovrà sicuramente tenere conto di questo aspetto, ma non solo: ricordate anche che ci sono smartphone da gioco che, più di altri, tengono conto del fattore ergonomia, magari con un'impugnatura ruvida o diamantata, o dotandosi anche di grilletti dorsali che rendono sia più salda la presa che più facile l'interazione.

Accessori sì, accessori no?

Anche qui, tutto dipende da quanto siate giocatori instancabili. Molti smartphone da gaming, infatti, vengono proposti con anche degli accessori extra, in dotazione o da acquistare a parte. Si va dalle ventole di raffreddamento esterno ai controller simili ai Joy-Con da collegare al terminale. Si tratta di opzioni che sono sicuramente interessanti per tutti coloro che hanno bisogno di un'esperienza scalabile, ma se giocate soprattutto usando il touchscreen... non fatevi spennare.

Questi accessori hanno spesso costi abbastanza sostanziosi rispetto a quanto li utilizzereste a tutti gli effetti, quindi non dimenticate il nostro punto 1 di questa guida: valutare prima di tutto l'utilizzo effettivo e l'esperienza di gioco che cercate, prima di comprare.

Cosa valutare per la batteria?

Altro fattore fondamentale per la scelta di uno smartphone da gaming è la durata della sua batteria in rapporto al vostro stile di vita. Se, ad esempio, giocate soprattutto fuori casa, perché magari siete pendolari, affidatevi a una batteria molto generosa (o comprate un power bank tempestivamente), in modo da non rischiare di rimanere con il telefono scarico – e diventare anche irraggiungibili, oltre che a venire tagliati fuori dai videogiochi. Ormai gli smartphone da gaming propongono batterie molto generose, al punto che alimentano senza troppi problemi anche orpelli come le luci RGB o le ventole a velocità massima, di cui potete gestire gli RPM. Questo, ovviamente, ha il contro del peso e dello spessore del telefono.

Se, invece, siete persone che giocano soprattutto a casa, non dovete preoccuparvi troppo delle dimensioni della batteria, perché potete sempre collegare alla presa a muro il vostro telefono. Infine, anche in sede di scelta della batteria ricordatevi dell'ergonomia: se state scomodi con un telefono troppo pesante, molto meglio prenderne uno con una batteria più piccola e usare un powerbank all'occorrenza, anziché costringersi au no smartphone molto corposo con cui non vi sentireste a vostro agio.