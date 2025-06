Pensavate che quella con Final Fantasy sarebbe stata l'ultima collaborazione videoludica di Magic the Gathering? Assolutamente no, e oggi SEGA e Wizards of the Coast ne hanno svelata un'altra.

Sì, proprio SEGA, perché sarà Sonic the Hedgehog il protagonista del prossimo set dedicato del gioco di carte più famoso del mondo.

L'annuncio è arrivato poco fa da alcune testate, tra cui IGN US, che hanno spiegato i dettagli del lancio e mostrato alcune delle carte in anteprima.

Il prossimo 14 luglio arriveranno tre collezioni esclusive dedicate a Sonic the Hedgehog. A differenza di altri crossover recenti che hanno abbracciato formati più estesi, come l'integrazione completa con Final Fantasy, l'universo del riccio blu più veloce del mondo si inserirà nel gioco di carte attraverso il formato Secret Lair.

Si tratta, per chi non lo sapesse, del brand per collezionisti che produce versioni uniche di carte attraverso dei veri e propri drop in stile capsule collection.

La prima delle tre collezioni a essere svelata porta il nome di Turbo Gear e si concentra interamente sul mondo degli artefatti. La selezione comprende sei carte di Magic esistenti completamente ridisegnate con grafica e denominazioni ispirate all'universo sonico, accompagnate da una carta token.

La struttura commerciale di questo crossover riflette un modello consolidato che Wizards ha perfezionato nel corso degli anni. Il prezzo si attesta sui 29,99€ per la versione standard e 39,99€ per quella foil, posizionandosi nella fascia media dei prodotti Secret Lair.

Il drop arriverà il 14 luglio alle ore 18:00 e sarà a disponibilità limitata, quindi la speranza è che non finisca nelle mani degli scalper fin da subito.

La scelta di Sonic come protagonista di questo crossover non appare casuale, considerando la trasversalità generazionale. Il personaggio funziona ancora tantissimo in ambito commerciale, come dimostrano anche crossover molto particolari come l'ultimo con McLaren.