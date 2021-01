I migliori giochi sui supereroi per chi sta guardando WandaVision | Gennaio 2021

Dopo più di un anno dall’uscita dell’ultimo film appartenente al Marvel Cinematic Universe, Spider-Man Far from Home, la saga cinematografica multimilionaria è stata costretta a prendersi una pausa a causa dell’attuale pandemia, che ha messo i bastoni fra le ruote a tutto il mondo dell’intrattenimento in generale.

In attesa che i tempi diventino maturi per l’uscita del prossimo film Marvel, in questi giorni tutti gli abbonati a Disney+ stanno avendo la possibilità di godersi WandaVision, una originale e coraggiosissima serie raffigurante una delle coppie più amate dei fumetti: Wanda Maximoff — in arte Scarlet Witch — e Visione, in un mondo che richiama tantissimo le sit-com del passato ma dove le apparenze sembrano ingannare.

La serie WandaVision è un clamoroso successo che ha riacceso la passione per i supereroi.

Questa fiction seriale si sta rivelando un enorme successo, riuscendo a venire apprezzata sia dalla critica che dal pubblico grazie alla sua indiscutibile originalità e alla cura nei dettagli. Dopo tanti mesi di assenza dalle sale cinematografiche, è probabile che quindi abbia riacceso in diversi spettatori la passione per la Marvel, ed in particolar modo la voglia di ricercare giochi a tema supereroistico, magari anche per ingannare l’attesa tra una puntata e l’altra.

Noi di SpazioGames abbiamo dunque deciso di provare a venirvi in soccorso, elencandovi quelli che riteniamo essere i migliori giochi sui supereroi per chi sta guardando WandaVision. Cercheremo di indirizzarvi in altre parole su quei prodotti dedicati ai supereroi, tutti diversi l’uno dall’altro, che dovrebbero essere presi in considerazione da tutti coloro stiano amando la serie o che in generale apprezzano particolarmente il Marvel Cinematic Universe.

I migliori giochi sui supereroi per chi sta guardando WandaVision

Lego Marvel Collection

Tre giochi adatti a tutta la famiglia

Vogliamo iniziare il nostro elenco con una raccolta di giochi che farà sicuramente la gioia di tutta la famiglia, e che si farà anche apprezzare dai fan Marvel per la sua incredibile quantità di contenuti. La Lego Marvel Collection include infatti Lego Marvel Super Heroes, Lego Marvel Super Heroes 2 e Lego Marvel Avengers. Gli appassionati di WandaVision probabilmente riusciranno a godersi particolarmente il capitolo dedicato agli Avengers, un gioco che include ben 200 personaggi da sbloccare e dove sia Scarlet Witch che Visione sono personaggi giocabili. All’interno di Lego Marvel Super Heroes 2 invece non sarà possibile interpretare Wanda, con il solo Visione che invece dovrà essere sbloccato.

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

L’hack and slash multiplayer di Marvel

Il terzo capitolo della serie Ultimate Alliance, uscito in esclusiva su Nintendo Switch e realizzato da Team Ninja, ci ha particolarmente sorpreso per la sua atmosfera da gioco da divano in multiplayer, genere sempre più raro da recuperare. Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order ci porterà a formare un’alleanza straordinaria di supereroi Marvel con l’obiettivo di fermare l’Ordine Nero di Thanos, con l’aggiunta di altri antagonisti come Goblin e Kingpin che si intralceranno il nostro cammino. Nella nostra squadra avremo anche la possibilità di impersonare Wanda, dato che Scarlet Witch è un personaggio giocabile. Discorso diverso purtroppo per Visione, che comunque ha un’apparizione nel gioco come NPC.

Marvel’s Avengers

Per i fan dei vendicatori

Dato che sia Wanda che Visione hanno fatto parte degli Avengers, non possiamo non citare tra i nostri giochi di supereroi anche l’ambizioso titolo di Crystal Dynamics. Ideato con l’intenzione di essere un game as a service e di fornire una propria interpretazione dei vendicatori più famosi al mondo, Marvel’s Avengers ci porterà ad affrontare le conseguenze di un catastrofico incidente, che causerà anche lo scioglimento del gruppo fino a quando non verrà il momento di fermare la AIM, l’organizzazione pronta a mettere in moto il proprio piano per dominare la terra. Sicuramente un titolo indicato ai più grandi fan degli Avengers, anche se, nel momento in cui scriviamo questo articolo, non è attualmente possibile interpretare né Scarlet Witch né Visione.

Marvel’s Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition

Per gli amanti dell’uomo ragno

Tra i nostri consigli non poteva inoltre mancare almeno una menzione a Spider-Man, uno dei supereroi più popolari di sempre e di cui abbiamo particolarmente apprezzato le ultime apparizioni videoludiche. In particolare, vogliamo consigliarvi la Ultimate Edition di Spider-Man Miles Morales, non solo per il fatto di essere il primo vero nuovo titolo AAA uscito su PlayStation 5, ma anche perchè quest’edizione include anche l’apprezzatissimo Spider-Man uscito precedentemente. All’interno di questo fantastico gioco, Miles Morales si assumerà la responsabilità di diventare lui stesso Spider-Man, a causa di un momento di assenza di Peter Parker. Con questo titolo, saremo in grado di scorrazzare per tutta Manhattan in piena libertà, sfruttando le nostre ragnatele ovviamente.

Marvel vs. Capcom: Infinite

Per chi vuole fare a botte con i supereroi

Se volete invece fare semplicemente a botte con i supereroi Marvel, possiamo certamente consigliarvi l’ultimo episodio della celebre saga crossover, che rompe alcune delle tradizioni della serie. Nella campagna di Marvel vs. Capcom: Infinite dovremo sconfiggere i temibili Ultron e Sigma, cattivi rispettivamente degli Avengers e di Mega Man X, che hanno deciso di unire le proprie forze ed hanno già raccolto alcune delle Gemme dell’Infinito. Le Infinity Stones cambieranno anche il gameplay di questo picchiaduro 2 vs 2, fornendoci alcuni particolari poteri che ci daranno una mano durante le battaglie. Scarlet Witch e Visione, purtroppo, non sono riusciti a fare parte del roster del gioco, ma sarete in grado di combattere utilizzando diverse scelte, tra cui i personaggi più iconici del Marvel Cinematic Universe.

