Hogwarts Legacy: quando esce, personaggi, trama e tutto quello che sappiamo

Hogwarts Legacy è un nuovo videogioco in uscita ambientato nell’universo di Harry Potter, ed è uno dei titoli più attesi degli ultimi anni. Si tratta di un RPG in terza persona con un’ambientazione open world fedele all’opera letteraria di J.K. Rowling e agli otto famosissimi film.

Il gioco è sviluppato da Avalanche Software e pubblicato da Portkey Games, un’etichetta di proprietà di Warner Bros.

Nei libri di Harry Potter, la “Portkey” (passaporta) è un oggetto magico capace di trasportare chiunque lo tocchi in un luogo specifico.

Il nome è stato scelto dall’etichetta per simboleggiare la capacità dei videogiochi di “trasportare” un giocatore all’interno del mondo magico. In attesa della release ufficiale, ecco tutto quello che sappiamo fino a ora su Hogwarts Legacy.

Il trailer di Hogwarts Legacy è stato mostrato per la prima volta in occasione del PS5 Showcase 2020 e ha scatenato la curiosità dei fan di Harry Potter di tutto il mondo.

Il video, della durata di poco più di due minuti e mezzo, include una sequenza di scene in cui i fan della saga riconosceranno tantissimi elementi della scuola di magia più amata degli ultimi trent’anni.

Una carrozza magica carica di libri, che ha a bordo anche un bellissimo gufo, si avvicina in volo alla Scuola di Magia e di Stregoneria di Hogwarts. La scena passa subito alla Sala Grande, con le inconfondibili candele sospese nell’aria sulle lunghe tavolate affollate di studenti, e ad altre zone del castello.

Nelle immagini che seguono sono riconoscibili anche altre parti della scuola, e tra queste non potevano certo mancare le scale con i celeberrimi quadri animati.

Si vedono anche alcune aree comuni, come l’atrio con le scale a cui «piace cambiare», il giardino, l’aula di pozioni, la serra di erbologia e i corridoi spettrali del castello.

Il video mostra anche l’allenamento delle squadre di Quidditch, alcune creature magiche, draghi, spettri e mostri.

Le immagini del trailer sono accompagnate da una versione riarrangiata del tema di Hogwarts che fin dal primo fotogramma ci catapulta direttamente nel mondo di Harry Potter.

Con un trailer così ricco di dettagli ci sono tutti i presupposti per un’opera videoludica che, come i fan sperano, possa rivelarsi all’altezza della storia narrata nei libri e nei film.

Conosciamo già molto bene la storia di Hogwarts Legacy perché è stata resa disponibile sul sito ufficiale del gioco in uscita pochi mesi dopo il suo annuncio.

La sinossi recita:

«Vivi in una Hogwarts del 1800. Il tuo personaggio è uno studente in possesso di una chiave per svelare un antico segreto che minaccia di distruggere il mondo magico. Hai ricevuto in ritardo la tua notifica di ammissione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e hai scoperto in breve tempo di non essere uno studente come tanti: hai infatti un’innata predisposizione per la magia ancestrale. Solo tu potrai decidere di proteggere questo segreto per il bene di tutti o cedere alla tentazione di una magia più sinistra. Scopri cosa si prova a vivere a Hogwarts mentre stringi alleanze, combatti i maghi oscuri e plasmi il destino di tutto il mondo magico. La tua eredità è ciò che deciderai di farne».