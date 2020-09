Hogwarts Legacy: J.K. Rowling è coinvolta nel progetto?

Durante la serata di ieri dedicata alle novità PlayStation 5 – inclusa la data di uscita e il prezzo della console nella sua doppia versione – Warner Bros. Games ha mostrato al mondo il primo trailer di Hogwarts Legacy, il nuovo progetto ambientato nel mondo magico di Harry Potter.

Ambientato molto prima degli eventi della saga di film dedicati al leggendario maghetto nato sui libri e divenuto ancora più celebre sul grande schermo, Hogwarts Legacy ci metterà nei panni uno studente e mago appartenente alla celebre scuola di arti magiche.

Un'immagine di Hogwarts Legacy.

Durante l’avventura sarà chiamato ad affrontare un gran numero di avversari e avversità uscite di peso dal Wizardry World ideato da J.K. Rowling. A tal proposito, sono in molti a essersi chiesti se l’autrice dei romanzi originali di Potter sia coinvolta o no in qualche modo nel nuovo progetto videoludico incentrato sul mondo magico.

Stando a quanto emerso dalle FAQ di WB Games, la Rowling non è stata coinvolta nella creazione di Hogwarts Legacy. L’autrice britannica di fama mondiale, nota per la sua serie di Harry Potter, è diventata ultimamente una figura piuttosto controversa: l’ultimo libro della Rowling firmato con lo pseudonimo di Robert Galbraith si chiama infatti Troubled blood, 944 pagine di romanzo thriller che racconta le vicende del detective Cormoran Strike, impegnato in un caso risalente a 40 anni prima.

Ancora uno screen dal nuovo titolo ambientato nel Wizardry World.

A quanto pare, l’opera è stata tacciata di transfobia, un’accusa che ha gettato una spiacevole ombra nera addosso all’autrice celebre in tutto il mondo per aver dato vita al Wizardry World (che include anche i personaggi della saga di Animali Fantastici e dove trovarli).

Al di fuori di ciò, la Rowling non ha e non avrà alcuna influenza diretta o indiretta sullo sviluppo dell’avventura open world di Avalanche e Portkey Games, ed è molto difficile che le cose possano cambiare in corso d’opera.

Hogwarts Legacy è atteso nel 2021 su PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One X, e PC.