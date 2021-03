Hogwarts Legacy dirà sì ai personaggi transgender

Lo scorso 13 gennaio, Avalanche Software e Warner Bros. Interactive Entertainment hanno confermato che Hogwarts Legacy – il nuovo titolo dedicato agli amanti del franchise di Harry Potter – arriverà solo nel 2022.

Gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per dare alla luce il prodotto che i fan sperano (e meritano). Ora, via Bloomberg, sono arrivate alcune nuove e importanti informazioni sul gioco.

Sembra infatti che il prossimo videogioco del Wizardry World consentirà ai giocatori di personalizzare la voce del proprio personaggio, il tipo di corporatura e il proprio orientamento sessuale (inclusa la conseguente scelta del dormitorio scolastico). Si tratta di un passo molto importante verso la sessualità inclusiva, specie dopo le recenti controversie derivanti dai commenti della creatrice della serie, J.K. Rowling, chiaramente transfobici.

I giocatori saranno quindi in grado di creare un personaggio che abbia una voce maschile o femminile indipendentemente dall’aspetto del loro corpo. Successivamente, gli utenti potranno selezionare una delle due opzioni – “strega” o “mago” – determinando così il dormitorio in cui verranno posizionati nella scuola di magia di Hogwarts.

Sebbene questo livello di personalizzazione sia diventato piuttosto comune nei videogiochi, trovarlo in un titolo ispirato alle opere della Rowling è doppiamente importante: i commenti dell’autrice – che, lo ricordiamo, non parteciperà alla realizzazione del gioco – verso le persone transgender sono stati infatti denunciati da numerose persone, tra cui anche le star dei vari film di Harry Potter, Daniel Radcliffe ed Emma Watson.

I commenti della Rowling hanno scosso anche diverse persone che lavorano al gioco, sempre stando a quanto riferito da Bloomberg. Di conseguenza, alcuni membri del team di sviluppo di Hogwarts Legacy hanno fatto il possibile per rendere il gioco il più inclusivo possibile, spingendo per la personalizzazione del personaggio e persino per l’aggiunta di un personaggio transgender.

All’inizio, sembra che parte del management fosse contrario alla cosa, sebbene alla fine si sia optato per la decisione di non mettere paletti di alcun genere. Warner Bros. ha rifiutato al momento di di commentare al momento la notizia. Vi terremo aggiornati.

Hogwarts Legacy arriverà su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Come sempre, tenete d’occhio le nostre pagine per le tutte le novità sul gioco.