Hogwarts Legacy dirà no a una feature molto odiata

Hogwarts Legacy si è finalmente mostrato durante la serata di ieri, nel corso di uno State of Play piuttosto emozionante per ogni fan del Wizarding World.

Il nuovo RPG ambientato nel mondo magico di Harry Potter e sviluppato dal team Avalanche Software ci metterà infatti nei panni di un maghetto al quinto anno nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.

Il gioco si pone come un action RPG open world davvero molto ricco di cose da fare e da vedere, con un comparto grafico che promette faville.

Ora, dopo la conferma che Hogwarts Legacy uscirà anche su una piattaforma decisamente inaspettata, gli sviluppatori hanno confermato che nel gioco non includeranno una caratteristica che spesso e volentieri ha fatto storcere il naso.

Come riportato anche da GameSpot, una cosa che non vedrete nel mondo dei maghi in uscita a fine 2022 sono le microtransazioni, come ha chiarito il community manager di Avalanche, Chandler Wood, su Twitter.

I giocatori avevano infatti ipotizzato che Hogwarts Legacy avrebbe incluso acquisti con moneta reale, specie dal momento in cui è stata rivelata la valuta di gioco chiamata “Pietre lunari”, usata per personalizzare l’equipaggiamento.

Qualche anno fa, il gioco mobile Harry Potter Hogwarts Mystery è diventato famoso per il suo uso decisamente marcato di microtransazioni e facendo di conseguenza indispettire i fan.

Ora, però, la conferma, come potete leggere nel tweet sottostante:

We've seen this question coming up and want to set the record straight.

There are no microtransactions in Hogwarts Legacy.

— Chandler Wood (@FinchStrife) March 17, 2022