Hogwarts Legacy, una versione potrebbe non essere quello che credete

Hogwarts Legacy si è mostrato al mondo solo pochi giorni fa, durante uno State of Play interamente dedicato al nuovo progetto targato Avalanche Software.

Si tratterà di un gioco di ruolo open world, che ci metterà nei panni di un mago molto dotato che entrerà nella scuola di magia e stregoneria più celebre al mondo, immergendoci direttamente al quinto anno.

Il titolo promette di essere davvero ricco di cose da fare e da vedere, in grado di mandare in brodo di giuggiole i fan del fantastico universo creato dalla penna di J. K. Rowling.

E se il team di sviluppo ha già confermato che Hogwarts Legacy arriverà anche su una piattaforma insolita, ossia Nintendo Switch, ora arrivano alcuni chiarimenti circa questa versione.

Come riportato anche da Gaming Bolt, WB Games ha confermato che Hogwarts Legacy è effettivamente in arrivo su Switch, ma che al momento non ci sarebbero altri dettagli da condividere riguardo la natura di questa edizione.

Più nello specifico, i fan potrebbero quindi trovarsi tra le mani una versione Cloud del gioco, come accaduto del resto anche con altri titoli specifici.

Chandler Wood, community manager di Avalanche, non ha voluto chiarire il dubbio palesato dall’utenza, in un recente post apparso sul suo profilo Twitter personale.

«Non abbiamo ulteriori dettagli in questo momento, se non confermare che sì, Hogwarts Legacy sta arrivando su Switch», ha dichiarato Wood, lasciando quindi sospesa la risposta.

Maggiori dettagli sulla natura della versione per console Nintendo Switch arriveranno quindi nelle prossime settimane, sperando che i fan possano mettere mano a una versione nativa (magari su cartuccia) sviluppata espressamente per la piattaforma della Grande N.

Proprio in queste ore è emerso anche che i fan potrebbero non essere in grado di aggiornare il gioco alle edizioni next-gen PS5 e Xbox Series X.

Ad ogni modo, gli sviluppatori hanno in ogni caso già avuto modo di chiarire che non saranno presenti microtransazioni all’interno di Hogwarts Legacy.

Oltre al fatto che lo sport più amato dai maghi della scuola, ossia il Quidditch, non risulterebbe tra le attività giocabili.