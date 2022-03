Hogwarts Legacy nasconderebbe brutte notizie per i fan PS4 e Xbox One

Dopo aver scoperto i primi bellissimi dettagli del gameplay di Hogwarts Legacy, l’attesa dei fan dell’universo di Harry Potter per l’imminente lancio sta ormai arrivando alle stelle.

Gli sviluppatori sono più che consapevoli che l’universo magico possiede tantissimi fan, motivo per il quale Hogwarts Legacy cercherà di raggiungerne la maggior parte con molteplici versioni.

Non è infatti un caso che sia stata annunciata perfino un’edizione per Nintendo Switch, anche se al momento non ci è dato sapere se sarà un vero e proprio porting o un’edizione in cloud gaming.

Chi possiede però una console PS4 o Xbox One e confidava nella possibilità di poter effettuare un upgrade next-gen, potrebbe però rimanere molto deluso: come riportato da VGC, al momento il titolo non sembra supportare questa possibilità.

I principali store in tutto il mondo hanno infatti iniziato ad aprire le prenotazioni per le copie fisiche: nel caso dell’Italia, segnaliamo che sia le versioni PS5 che Xbox Series X di Hogwarts Legacy sono prenotabili a 74.99€, mentre le edizioni PS4 e Xbox One sono disponibili a 69.99€.

Ma il dettaglio più importante è visibile nelle cover del gioco nelle versioni old gen, che non segnalano in alcun modo la possibilità di effettuare l’upgrade alle console di ultima generazione.

Questo aspetto è particolarmente evidente nella versione Xbox del gioco: se i titoli supportano la funzionalità Smart Delivery, la console di casa Microsoft consente di installare rispettivamente le versioni One e Series X senza costi aggiuntivi.

La redazione di VGC ha infatti voluto confrontarlo con un’altra produzione Warner Bros in uscita a breve, LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, segnalando che in tal caso il logo Smart Delivery appare presente, ma non su Hogwarts Legacy.

In questo caso, l’upgrade gratuito next-gen non sembra essere disponibile, né è stata al momento segnalata la possibilità di effettuare un upgrade alla versione next-gen a una cifra fissa, come già avviene per esempio con le grandi esclusive di casa PlayStation.

Warner Bros non ha ancora commentato ufficialmente l’indiscrezione, che vi invitiamo nel frattempo a prendere con le dovute precauzioni: se dovesse essere confermata, i fan dovrebbero fare molta attenzione alla versione del gioco che sceglieranno di acquistare.

Gli sviluppatori hanno già avuto modo di chiarire che non saranno presenti microtransazioni all’interno di Hogwarts Legacy, ma la situazione riguardante l’upgrade next-gen sembra ancora essere avvolta nel mistero.

Un’ulteriore brutta notizia per gli appassionati della saga potrebbe essere l’assenza dello sport più amato dei maghi: al momento il Quidditch non risulterebbe tra le attività giocabili.

In attesa di scoprire maggiori dettagli, i fan stanno già iniziando a investigare sulla trama del gioco: la community è convinta che un nuovo personaggio sarebbe legato a un famoso villain di Harry Potter.