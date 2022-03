Hogwarts Legacy, il gameplay è un sogno a occhi aperti (e c’è una finestra di lancio)

Hogwarts Legacy è sicuramente uno dei giochi più attesi dell’anno, specie per l’alone di mistero che si è creato attorno al gioco.

Il nuovo RPG ambientato nel mondo magico di Harry Potter è sviluppato dal team Avalanche Software e ci metterà nei panni di un maghetto intento a seguire le lezioni della scuola di magia e stregoneria nel castello di Hogwarts.

Il gioco offrirà un mondo aperto liberamente esplorabile e ricco di segreti che faranno emozionare tutti i fan della saga dedicata a Potter e compagni.

Ora, come anticipato nei giorni scorsi, lo studio di sviluppo e PlayStation hanno dedicato stasera un intero State of Play al titolo Avalanche, mostrandolo finalmente in tutto il suo splendore grazie a un lungo video gameplay.

Il video (che trovate poco sotto) girava su PS5, sia in-game che per le cinematiche: nel gioco vestiremo i panni di un nuovo studente alla fine del 1800, con un potere speciale per manipolare la magia antica.

Qualcuno sta cercando di distruggere il mondo magico e starà a noi cercare di fermare la minaccia incombente. Hogwarts Legacy avrà un editor di personaggi, oltre al fatto che dovremo scegliere una delle quattro case all’inizio nel quinto anno, con tutti i corsi di magia del caso che abbiamo imparato a conoscere.

Il video ha mostrato duelli uno contro uno con le bacchette magiche, oltre a scontri con gli avversari che metteranno a frutto decine di magie speciali.

Avremo a disposizione l’intero castello da esplorare, con puzzle ambientali, segreti e un gran numero di location iconiche viste anche nel film (e non solo). I personaggi non saranno ovviamente quelli visti nei film, sebbene non mancheranno alcuni volti noti.

Immancabile il Quidditch, mentre nelle aree circostanti Hogwarts ci saranno zone esplorabili simili a dungeon in cui potremo migliorare i nostri talenti guadagnando esperienza, loot e crafting inclusi, oltre alla possibilità di avere un famiglio che potrà accompagnarci durante le nostre peregrinazioni.

Poco sotto, invece, trovate il dietro le quinte in 4K:

Alcuni studenti potranno diventare nostri alleati, aiutandoci durante le missioni o semplicemente accompagnandoci durante le nostre passeggiate attraverso Hogwarts.

Avremo una nostra stanza personale che potremo agghindare come meglio vorremmo, un luogo speciale di necessità utile al loot e alla personalizzazione del bestiario alleato.

Man mano che andrà avanti l’anno scolastico, scorreranno anche le stagioni (con ciclo giorno/notte ed effetti climatici dinamici a tema). Ovviamente, potremo scegliere se essere buoni o cattivi, con un sistema di moralità ancora tutto da chiarire.

Uscita confermata di questo action RPG open world a fine 2022, su console PS5 e PS4, oltre a Xbox One, Xbox Series X|S e piattaforma PC.