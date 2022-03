Hogwarts Legacy annuncia un ritorno che entusiasmerà i fan della saga

Hogwarts Legacy potrebbe essere il videogioco tratto dal Wizarding World che i fan aspettavano da tanto tempo: i fan di Harry Potter stanno riponendo molte speranze nell’ultima produzione di WB Games Avalanche, soprattutto dopo l’ultima bellissima presentazione gameplay.

Sulla trama di Hogwarts Legacy resta però ancora molto mistero, pur avendo già chiarito che il titolo sarà ambientato durante gli anni 1800: per ovvi motivi, questo significa che non sarà possibile rivedere i protagonisti più amati del franchise.

Questo non impedirà però agli autori di fare dei riferimenti ai personaggi più conosciuti: se i fan già sospettavano riferimenti a un celebre villain, gli sviluppatori hanno ora confermato che tornerà una delle famiglie di maghi più famose e amate di tutto il franchise.

Stiamo naturalmente parlando dei Weasley: anche se naturalmente non vedremo Ron e la sua famiglia, il team ha già anticipato che potremmo notare durante il gameplay questo nome familiare.

Non è infatti sfuggita ai fan una nota in un post pubblicato sul PlayStation Blog, successivamente alla spettacolare presentazione avvenuta durante l’evento State of Play.

Tra i tanti personaggi che saranno presenti all’interno di Hogwarts Legacy, il community manager Chandler Wood ha infatti affermato che potremmo notare qualche celebre mago dai capelli rossi pronto a darci una mano:

«Che si tratti di compagni di scuola pronti ad affiancarvi nella vostra avventura, di professori pronti a insegnarvi nuove magie, o abitanti dei dintorni di Hogwarts disposti a dare una mano, non mancheranno mai personaggi amichevoli per supportarvi o fungere da piacevole diversivo. Potrete anche imbattervi in qualche vecchio amico, come dei Weasley».

Considerando che si tratta di una delle famiglie più antiche e dato che i Weasley sono tra i personaggi più popolari dell’intera saga di Harry Potter, l’inclusione di un loro lontano parente pronto ad aiutarci ha sicuramente senso e renderà felici i più grandi fan della saga.

Al momento non sappiamo se saranno inclusi altri interessanti riferimenti o quale sarà l’effettivo ruolo dei nuovi personaggi, motivo per il quale non resta che attendere che il team renda note ulteriori novità sullo sviluppo del progetto.

Ci sono invece serie possibilità che Hogwarts Legacy possa aver deciso di rinunciare al Quidditch: una mancanza che, se venisse confermata, certamente non farà piacere ai fan dello sport dei maghi.

L’ultimo adattamento videoludico del Wizarding World è stato confermato in uscita anche su Nintendo Switch, tuttavia quest’ultima versione potrebbe non essere quello che credete.

Inoltre, non è ancora chiaro se sarà possibile eseguire l’upgrade alle versioni next-gen: potrebbe esserci una brutta notizia per i fan PS4 e Xbox One.