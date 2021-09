FIFA 22 e FUT | Guida

Gli appassionati di calcio virtuale non perdono mai l’appuntamento con EA Sports e anche quest’anno non fa eccezione: ecco che così l’uscita di FIFA 22 attira su di sé tutte le attenzioni degli amanti del pallone.

Il nuovo gioco calcistico firmato Electronic Arts, come vi abbiamo raccontato nella nostra video recensione a cura di Marino Puntorieri, rallenta il gameplay per farsi più riflessivo e aggiunge anche movimenti più corali per i reparti delle squadre – come le difese, ora capaci di muoversi più all’unisono per evitare magari di sbagliare il fuorigioco o di concedere il contropiede.

Il risultato è un gioco di calcio che fa dei passi in avanti, il primo peraltro pensato specificamente per PlayStation 5 e Xbox Series X, che sicuramente terrà impegnati gli appassionati soprattutto in FUT, la celebre modalità online in cui si deve costruire la squadra dei propri sogni per avere ragione degli avversari e partecipare ai campionati online in cui imporsi, un gol alla volta.

Orientarsi nel vasto calciomercato dell’universo di FUT in FIFA 22, allora, può essere complicato: ecco perché abbiamo deciso di mettere insieme delle guide di consigli e suggerimenti per tenervi per mano mentre muovete i primi passi e i successivi, nella realizzazione della vostra squadra ideale e nell’ottenimento dei crediti FUT per acquistare i migliori fuoriclasse.

Il Derby di Milano è l'unico del nostro campionato fedelmente considerato.

In questa pagina hub troverete sempre l’elenco aggiornato delle guide di FIFA 22 curate dalla nostra redazione, oltre ai riferimenti su come e dove acquistare i crediti FUT, in caso vogliate ottenerli spendendo moneta reale, con una scorciatoia rispetto all’ottenimento in-game.

