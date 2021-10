FIFA 22, FUT: consigli per rosa Ligue 1 su Ultimate Team

Nonostante non sia uno dei campionati più gettonati per Ultimate Team la Ligue 1 di FIFA 22 mantiene un certo fascino. Il merito non può che essere delle spese folli estive del PSG che hanno portato nel campionato francese campioni incredibili in ogni zona del campo.

Rimane ovvio, però, che l’obiettivo di puntare a una rosa completa del PSG non sia proprio attuabile in poco tempo e se si vuole iniziare a costruire una squadra di Ligue 1 su FIFA 22 bisogna far riferimento soprattutto alle altre squadre presenti.

Questa parte della guida di FIFA 22 permette di orientarsi tra numerosi calciatori del campionato francese per costruire una rosa all’altezza sai delle sfide contro la CPU sia contro le sfide online.

La squadra di Ligue 1 per iniziare su FUT

Per una rosa del campionato francese ammettiamo come non ci sia tantissima scelta, ma al netto di ciò le poche opzioni economiche nascondono delle sorprese che possono sorprendere sotto l’aspetto del divertimento.

Segnaliamo che i crediti spesi per ogni giocatore possono variare a seconda delle offerte ed aste in continuo aggiornamento, ma in media presentiamo tutti giocatori con elevate probabilità di essere acquistati al massimo con una cifra tra i 2000 e i 3000 crediti.

Modulo: 4-2-3-1

Lopes (Lione, 82)

Palmieri (Lione, 78) – Denayer (Lione, 80) – Botman (Lille, 79) – Sidibé (AS Monaco, 78)

Gueye (PSG, 82) – Paquetá (Lione, 81)

Bamba (Lille, 80) – David (Lille, 78) – Shaqiri (Lione, 79)

Icardi (PSG, 83)

Se in porta optiamo per la miglior carta del campionato francese – esclusi i fenomeni del PSG – per la difesa i crediti risparmiati saranno moltissimi, ma permetteranno di avere ugualmente una buona linea di quattro difensori adatta al gioco nelle prime settimane.

Il centrocampo a due è un buon mix di forza e qualità, dove soprattutto l’ex Milan Paquetá dopo un’ottima annata arriva su FIFA 22 come una sicurezza sul piano del gioco per smistare palloni con disinvoltura.

I due esterni d’attacco garantiscono gamba e resistenza nelle incursioni – con Shaqiri che sorprende per la finalizzazione in game con i tiri da fuori area – mentre David viene adattato come seconda punta per fare da supporto a Icardi che rappresenta il miglior rapporto qualità/prezzo della Ligue 1 per il ruolo di centravanti.