Sappiamo bene che i rinvii sono ormai all'ordine del giorno nel mercato videoludico — soprattutto quando si parla di produzioni particolarmente ambiziose — ma forse il rischio sarebbe stato scongiurato per GTA 6.

Sappiamo infatti che il sesto capitolo della celebre saga di Rockstar Games era inizialmente previsto per quest'anno, ma il team di sviluppo alla fine ha preso la decisione di posticiparlo al 2026, in una data che non sembra affatto casuale.

E questa volta il team di sviluppo sembra essere così sicuro della propria decisione da aver già avviato i piani per quella che dovrà essere un'altrettanto ambiziosa campagna globale: come segnalato da ComicBook, Rockstar ha già pubblicato offerte di lavoro relative proprio al marketing in tutto il mondo e in diverse lingue, tra le quali è compresa anche quella italiana.

Si tratta di posizioni temporanee valide per 12 mesi, il che significa che coprirebbero tutto il periodo prima e dopo il lancio di GTA 6, fino ad arrivare alla prossima estate: un contratto che chiaramente potrebbe essere rinnovato ulteriormente in caso di problematiche dell'ultimo minuto, ma che suggerisce come questa volta gli sviluppatori si sentano sicuri dell'effettiva data di lancio scelta.

Considerando l'enorme successo della saga e prendendo in considerazione quanto fatto dal precedente capitolo, ancora oggi tra i giochi più venduti ogni mese (potete recuperarlo su Amazon, qualora non sia già in vostro possesso), è plausibile aspettarsi che sentiremo parlare a lungo di GTA 6, prima ancora del suo effettivo lancio con campagne marketing di tutto rispetto.

Chiaramente come anticipavamo in precedenza questo non significa che la data di lancio sia stata "scolpita nella pietra", ma ci lascia semplicemente con qualche certezza in più rispetto ai mesi passati.

Si tratta sicuramente di un'ottima notizia, considerando che fino a poche settimane fa erano uscite voci di uno sviluppo travagliato, evidentemente con un pizzico di esagerazione.