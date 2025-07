Brutte notizie per chi continua a sperare nel ritorno di Final Fantasy IX: il chiacchieratissimo remake avrebbe incontrato più problemi del previsto durante lo sviluppo, al punto che potrebbe essere stato perfino cancellato internamente.

Il progetto non è mai stato annunciato ufficialmente da Square Enix, ma è stato protagonista di diversi leak — incluso la celebre lista GeForce — e sembrava che anche lo stesso editore fosse pronto ad annunciarne il ritorno, considerando che proprio quest'anno si festeggia il 25esimo anniversario dall'uscita.

Tuttavia, pare che qualcosa sia andato decisamente storto, stando alle ultime indiscrezioni dell'affidabile insider Nate the Hate/NateDrake: la situazione sarebbe così problematica da aver reso il suo attuale destino.

L'insider sottolinea infatti, con un breve commento pubblicato su ResetEra, che le ultime informazioni che ha potuto confermare sostengono che il titolo sia ancora in sviluppo, ma ammette di dover fare ulteriori indagini perché recentemente — circa un mesetto fa — ha sentito parlare di sviluppo travagliato e possibile cancellazione di Final Fantasy IX Remake.

Allo stesso tempo ribadisce di aver sentito di questo aggiornamento preoccupante solo da una fonte, motivo per il quale le indiscrezioni dovranno essere frutto di ulteriori indagini.

Se questa voce fosse confermata, sarebbe sicuramente una pessima notizia per tutti i fan che speravano di poter celebrare il 25esimo anniversario del grande classico (che intanto potete ritrovare su Amazon) in grande stile, adattandolo agli standard ludici moderni.

Che Square Enix avesse piani ambiziosi per Final Fantasy IX era già evidente quando trapelò una potenziale serie animata del nono capitolo, purtroppo finita in un limbo creativo dopo la chiusura dello studio coinvolto.

Speriamo dunque che per il remake la situazione non sia davvero così grave come sembra, pur ricordandovi come sempre di prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso. In fondo, occorre ricordarlo, tecnicamente Square Enix non l'ha mai neanche annunciato.

Continueremo comunque a monitorare attivamente la situazione e vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena avremo novità in merito.