Cloanto ha appena raggiunto un altro importante traguardo per la preservazione dei sistemi Amiga e Commodore, che da questo momento possono davvero tornare a rivivere anche sui PC più moderni.

Con un comunicato stampa arrivato alla nostra redazione, l'azienda ha infatti annunciato di aver reso disponibile l'aggiornamento 11 per Amiga Forever e C64 Forever, in lavorazione da due anni e che aggiunge diverse funzionalità particolarmente interessanti per i più nostalgici.

Oltre infatti alla consueta emulazione di software e applicazioni creative, le versioni 11 aggiungono il supporto alle stampanti virtuali, input touchscreen e perfino il supporto ai dispositivi handheld, arrivando davvero alla portata di tutti.

Le nuove stampanti virtuali sono sicuramente la feature più interessante di questo aggiornamento, dato che vi permetterà di emulare l'esperienza di una stampante a matrice di punti, proprio come si faceva una volta: Amiga Forever e C64 Forever permetteranno perfino di renderizzare sul foglio le classiche perforazioni tipiche dei fogli stampati dell'epoca.

Amiga e Commodore 64 hanno ispirato nel corso degli anni diversi revival interessanti, ma principalmente dedicati a chi voleva riscoprirne la storia videoludica (come questo interessante prodotto su Amazon), mentre Amiga Forever 11 e C64 Forever 11 intendono ricreare l'autentica esperienza di utilizzo per gli apparecchi elettronici di una volta.

Nel caso siate interessati a scoprire tutti i dettagli di queste interessanti novità, estremamente importanti per la preservazione software, vi lasciamo al comunicato integrale di Cloanto presente al seguente indirizzo.

Amiga Forever è disponibile in tre diverse edizioni a partire da 19.95€, variabili ovviamente in base alle caratteristiche incluse, mentre C64 Forever è disponibile in una versione Express gratuita e altre due edizioni a pagamento.

Probabilmente ci sarà da smanettare un po' per chi non ha molta dimestichezza con i vecchi Amiga e C64, ma per chi è cresciuto con queste macchine si tratta di soluzioni assolutamente interessanti.