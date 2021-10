FIFA 22, FUT: consigli per rosa Bundesliga su Ultimate Team

Guai a pensare che la Bundesliga sia semplicemente una sfida tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund e sulla modalità Ultimate Team di FIFA 22 i giocatori utilizzabili con pochi crediti non mancano di certo, soprattutto facendo affidamento sugli altri team di medio-alta classifica presenti.

Il ventaglio di atleti da poter schierare è di spessore, appetibile sia per costruire una rosa di fortuna iniziale sia per un team più avvezzo da utilizzare nelle competizioni più impegnative.

Questa parte della guida di FIFA 22 permette di orientarsi tra numerosi calciatori della Bundesliga per costruire una rosa il più possibile competitiva in attesa di aver abbastanza crediti per fiondarsi sui giocatori più forti.

La squadra di Bundesliga per iniziare su FUT

Assieme al campionato inglese e spagnolo rappresenta uno di quelli più utilizzati e soddisfacenti per una moltitudine spropositata di utenti, confermando estremamente appetibile anche su FIFA 22.

I calciatori di livello da poter acquistare a basso prezzo, lo anticipiamo, sono diversi e fin dai primi giorni è possibile creare un team di Bundesliga di tutto rispetto per Ultimate Team.

Segnaliamo che i crediti spesi per ogni giocatore possono variare a seconda delle offerte ed aste in continuo aggiornamento, ma in media andiamo ad elencare giocatori con elevate probabilità di essere acquistati al massimo tra i 3000 e i 4000 crediti.

Modulo: 4-3-3

Gulacsi (Lipsia, 85)

Guerreiro (B. Dortmund, 83) – Elvedi (M’Gladbach, 79) – Ginter (M’Gladbach, 84) – Mukiele (Lipsia, 81)

Arnold (Wolfsburg, 81) – Sabitzer (B. Monaco, 83) – Witsel (B. Dortmund, 83)

Kostiç (H. Francoforte, 84) – André Silva (Lipsia, 84) – Baku (Wolfsburg, 80)

Gulacsi si conferma un’incredibile risorsa tra i pali, mentre la linea di difesa è composta da quattro elementi buoni sul piano atletico che trasmettono una certa sicurezza.

Nel centrocampo a tre estremamente fisico consigliamo di utilizzare Witsel ancora più basso CDC, ovvero un perno davanti alla difesa per avere un ulteriore giocatore in fase di copertura, mentre Sabitzer e Arnold possono muoversi con più libertà

Il tridente d’attacco consigliato, infine, rappresenta uno dei più capaci ed economici su FIFA 22 e soprattutto André Silva è capace di regalare tantissime gioie grazie a un ottimo mix di parametri che lo rendono un attaccante da non sottovalutare anche per le fasi di gioco più avanzate.