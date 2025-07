PlayStation Store ha reso disponibile da questa settimana la nuova promozione che inaugura il mese di luglio, con tanti nuovi sconti a tema su perle da non lasciarvi scappare.

Ma oltre ai videogiochi di maggior successo, PS Store ha ben pensato di proporre anche numerose perle a piccolissimi prezzi, perfetti per chi è alla ricerca di prodotti di qualità senza dover spendere più di 5 euro per ogni singolo videogioco (trovate gift card per i vostri acquisti su Amazon).

Anche questo fine settimana abbiamo dunque provato a scegliere per voi i migliori giochi a meno di 5 euro su PlayStation Store: potete trovare il nostro elenco qui di seguito.

Sconti di Luglio su PS Store | I migliori giochi a meno di 5€

Assassin's Creed Freedom Cry a 3,74€ (anziché 14,99€)

a 3,74€ (anziché 14,99€) Axiom Verge a 4,49€ (anziché 17,99€)

a 4,49€ (anziché 17,99€) Batman: Return to Arkham a 4,99€ (anziché 49,99€)

a 4,99€ (anziché 49,99€) Brotato a 3,49€ (anziché 4,99€)

a 3,49€ (anziché 4,99€) Bud Spencer & Terence Hill: Slaps and Beans a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Burnout Paradise Remastered a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Cars 3: In Gara per la Vittoria a 4,79€ (anziché 59,99€)

a 4,79€ (anziché 59,99€) Cat Quest a 3,24€ (anziché 12,99€)

a 3,24€ (anziché 12,99€) Children of Morta a 4,39€ (anziché 21,99€)

a 4,39€ (anziché 21,99€) Crime Boss: Rockay City a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Death's Door a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Enter the Gungeon a 3,74€ (anziché 14,99€)

a 3,74€ (anziché 14,99€) Goat Simulator a 3,99€ (anziché 9,99€)

a 3,99€ (anziché 9,99€) Hotline Miami a 1,99€ (anziché 9,99€)

a 1,99€ (anziché 9,99€) Killing Floor 2 a 2,99€ (anziché 29,99€)

a 2,99€ (anziché 29,99€) LEGO Jurassic World a 4,79€ (anziché 39,99€)

a 4,79€ (anziché 39,99€) Payday 2: Crimewave Edition a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) Scott Pilgrim vs. The World The Game: Complete Edition a 4,94€ (anziché 14,99€)

a 4,94€ (anziché 14,99€) Sherlock Holmes: The Devil's Daughter a 3,19€ (anziché 39,99€)

a 3,19€ (anziché 39,99€) Spiritfarer: Edizione Farewell a 3,74€ (anziché 24,99€)

a 3,74€ (anziché 24,99€) Syberia 3 a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) The Escapists 2 a 4,39€ (anziché 21,99€)

a 4,39€ (anziché 21,99€) The Messenger a 3,99€ (anziché 19,99€)

a 3,99€ (anziché 19,99€) This War of Mine: Final Cut a 2,99€ (anziché 19,99€)

a 2,99€ (anziché 19,99€) Trek to Yomi a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Unravel Two a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Watch_Dogs a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Wolfenstein: Youngblood a 4,99€ (anziché 19,99€)

a 4,99€ (anziché 19,99€) Worms Battlegrounds a 4,99€ (anziché 24,99€)

Dato che potrete trovare oltre 1100 giochi a prezzi così bassi, la nostra deve essere considerata come sempre una selezione parziale: se siete curiosi di scoprirli tutti, vi rimandiamo al seguente indirizzo.

Ovviamente, sentitevi come sempre liberi di segnalare nei commenti eventuali altre offerte interessanti che potrebbero non essere presenti in lista!