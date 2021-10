FIFA 22, FUT: consigli per rosa LaLiga su Ultimate Team

Il campionato spagnolo non è composto solo da Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid e persino FIFA 22 con le valutazioni dei suoi giocatori su Ultimate Team ci ricorda quanto LaLiga sia ricca di calciatori dalle spiccate qualità adatti a qualsiasi calciatori virtuali.

Parliamo di un campionato – videoludicamente parlando – decisamente equilibrato, che presenta svariati interpreti tra i quali spaziare sia per i neofiti alle prime armi sia per gli hardcore gamer.

Questa parte della guida di FIFA 22 permette di orientarsi tra numerosi calciatori presenti nel campionato spagnolo per creare una rosa di qualità spendendo pochi crediti.

La squadra de LaLiga per iniziare su FUT

Al netto di alcuni interpreti del trittico di squadre spagnole più forti che andremo a selezionare, anticipiamo la presenza di diversi giocatori appartenenti ai club più modesti, ma estremamente utili e duttili per i primi mesi di gioco.

Segnaliamo che i crediti spesi per ogni giocatore possono variare a seconda delle offerte ed aste in continuo aggiornamento, ma in media presentiamo tutti giocatori con elevate probabilità di essere acquistati con una cifra tra i 2000 e i 3000 crediti.

Modulo: 4-3-3

Asenjo (Villareal, 83)

Marcelo (Real Madrid, 80) – Bartra (Real Betis, 80) – Diego Carlos (Siviglia, 82) – Trippier (Atletico Madrid, 84)

Coquelin (Villareal, 80) – De Paul (Atletico Madrid, 82) – Canales (Real Betis, 83)

Ocampos (Siviglia, 83) – Iago Aspas (Celta Vigo, 84) – Asensio (Real Madrid, 83)

La rosa consigliata per LaLiga Ultimate Team di FIFA 22 è presentata con un classico 4-3-3 dove i costi minori sono registrati per i difensori e il portiere, dove segnaliamo la presenza di un Marcelo estremamente utile pad alla mano nonostante un depotenziamento notevole.

Il centrocampo a tre vede l’approdo del neoacquisto De Paul per aumentare le qualità del reparto palla al piede, mentre l’attacco è composto da un trittico di giocatori navigati del campionato spagnolo in grado di mettere in difficoltà qualsiasi retroguardia.

In attesa di poter raccogliere i crediti necessari all’acquisto dei vari atleti presenti nei top club del campionato di riferimento, questa si rivela una rosa con la quale potersi divertire senza troppi pensieri.