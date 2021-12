Parametro zero nella Carriera Allenatore di FIFA 22: i migliori e consigli utili

Da qualche mese tutti gli appassionati videoludici di pallone si sono gettati sulle modalità più blasonate di FIFA 22 e – complice l’assenza di una qualsivoglia concorrenza – l’ultimo capitolo di casa EA continua a essere la più ovvia soluzione per giocare sia online sia offline con i campioni supportati sia in televisione sia allo stadio.

Focalizzandoci sulla modalità Carriera Allenatore, abbiamo sottolineato più volte come riprendere la struttura convincente del precedente capitolo con piccole e intelligenti correzioni. Abbiamo già dedicato una sezione specifica della nostra guida di FIFA 22 per i giovani talenti, mentre in questo caso – rimanendo nel variegato contesto dei trasferimenti – dedichiamo alcuni consigli sui parametro zero.

Nel contesto calcistico, per parametro zero intendiamo gli atleti in scadenza che possono andare via a fine contratto senza un esborso monetario, tramite accordi preventivi con altre società. Si tratta di un aspetto che non va sottovalutato durante il monitoraggio dei vari contratti perché può sfociare in incredibili occasioni come in clamorosi addii a seconda delle parti coinvolte.

Ovviamente durante la Carriera Allenatore di FIFA 22 concentrarsi sui calciatori in scadenza di contratto si traduce nel risparmio del budget trasferimenti, a scapito di un ingaggio tendenzialmente più alto della media. Ciò, nella maggior parte dei casi, permette di acquistare un calciatore non proprio giovanissimo, ma in grado di garantire esperienza e blasone nell’immediato, fomentando l’ambiente e il videogiocatore pensando a situazioni analoghe che accadono costantemente nella realtà.

Il Derby di Milano è l'unico del nostro campionato fedelmente considerato.

Come muoversi sul mercato di FIFA 22 con i parametro zero

Prima di tutto bisogna ribadire che per acquistare un giocatore in scadenza di contratto è necessario attendere la sessione invernale, proprio perché solo con una durata minore di sei mesi dall’effettivo svincolo è possibile siglare un accordo direttamente con l’agente del calciatore, bypassando eventuali costi con la società che ne detiene il cartellino.

Come anticipato, bisognerà mettere in conto che se da un lato si punta sull’acquisto su FIFA 22 di un parametro zero in scadenza di contratto per risparmiare sui fondi utilizzabili per il mercato, dall’altro si rischia di danneggiare eccessivamente il monte ingaggi, attraverso richieste spesso esagerate e con piccolissimi margini di trattativa al ribasso.

Tra i calciatori più blasonati e interessanti da poter arruolare come parametri zero a giugno 2022, cominciando ovviamente dalla guida di un club comunque di qualità pronto a lottare per titoli e prestigio, abbiamo:

Di Maria (33 anni, ala del PSG) overall 87

(33 anni, ala del PSG) Kessié (24 anni, centrocampista del Milan) overall 84 – 86

(24 anni, centrocampista del Milan) Dybala (27 anni, fantasista della Juventus) overall 87

(27 anni, fantasista della Juventus) Bale (31 anni, ala del Real Madrid) overall 82

(31 anni, ala del Real Madrid) Kramaric (30 anni, attaccante dell’Hoffenheim) overall 83

(30 anni, attaccante dell’Hoffenheim) Cavani (34 anni, attaccante del Manchester United) overall 85

(34 anni, attaccante del Manchester United) Lloris (34 anni, portiere del Tottenham) overall 87

(34 anni, portiere del Tottenham) Insigne (30 anni, ala del Napoli) overall 86

(30 anni, ala del Napoli) Christensen (25 anni, difensore del Chelsea) overall 82 – 86

Ovviamente l’elenco sarebbe ben più chilometrico, ma abbiamo preferito inserire alcuni consigli golosi, ma differenti dai classici Pogba o Mbappé.

Se si opta, invece, per una Carriera Allenatore di FIFA 22 con una squadra di media classifica si può ugualmente puntare a qualche importante parametro zero, capace di stuzzicare le fantasie degli appassionati:

Bernardeschi (27 anni, esterno della Juventus) overall 79

(27 anni, esterno della Juventus) Lacazette (30 anni, attaccante dell’Arsenal) overall 82

(30 anni, attaccante dell’Arsenal) Tolisso (26 anni, centrocampista del Bayern Monaco) overall 80

(26 anni, centrocampista del Bayern Monaco) Vrsaljko (29 anni, terzino dell’Atletico Madrid) overall 80

(29 anni, terzino dell’Atletico Madrid) Higuaín (33 anni, attaccante dell’Inter Miami) overall 80

(33 anni, attaccante dell’Inter Miami) Strakosha (26 anni, portiere della Lazio) overall 79 – 82

(26 anni, portiere della Lazio) Cristian Tello (29 anni, esterno del Betis) overall 79

(29 anni, esterno del Betis) Bonaventura (31 anni, centrocampista della Fiorentina) overall 78

(31 anni, centrocampista della Fiorentina) Jérémie Boga (24 anni, esterno del Sassuolo) overall 77 – 83

Fate molta attenzione durante il monitoraggio dei contratti in scadenza dei campioncini avversari, perché tergiversare qualche giorno di troppo per un’eventuale proposta di ingaggio rischia di portare a un sofferente rinnovo, oppure a una firma con una squadra rivale più rapida nelle decisioni.

Ricordate, infine, che anche nella Carriera Allenatore di FIFA 22 è possibile cambiare dal menù apposito dell’hub finanziario la percentuale da destinare al monte trasferimenti o ingaggi, a seconda delle disponibilità della proprietà.

Una semplicissima meccanica che permette di mantenere sempre sotto osservazione gli investimenti, evitando problematici buchi di bilancio delle ultime settimane da coprire con qualche scomoda cessione.