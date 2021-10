Esclusive PlayStation anche su PC: quante sono e come vanno?

Notizia fresca di giornata è quella che anche God of War (2018), acclamatissima esclusiva PS4 nonché Game of the Year, arriverà presto su PC (via PlayStationBlog).

In realtà tutto ciò non stupisce molto dato che la notizia coincide perfettamente con la linea adottata da Sony negli ultimi tempi, ovvero quella di portare sempre più esclusive PlayStation sul mercato PC.

Non è certo celata al grande pubblico di appassionati la ferma decisione del colosso nipponico di affacciarsi alla sconfinata prateria rappresentata dal mercato PC, il tutto però senza dimenticare ciò che ha caratterizzato il marchio PlayStation, ovvero le grandi esclusive su console.

L'ultima avventura di Kratos è una gioia per gli occhi

La strategia di Sony sembra aver dato i suoi frutti fin da subito, con l’uscita su PC di Horizon: Zero Dawn, l’avventura di Aloy in un vasto e pericoloso mondo retrofuturistico e postapocalittico ha raggiunto cifre ragguardevoli, diventando in breve tempo il gioco più venduto su Steam nel momento del lancio.

Stessa sorte è capitata al chiacchieratissimo (e anche sfortunato, se vogliamo) Days Gone, titolo di Bend Studio che su PC ha visto una nuova vita, trovando un nuovo bacino di utenti che si aggiungono ai già tanti ammiratori del titolo su PS4.

Come sappiamo tuttavia l’open world a tema zombie non vedrà alcun seguito, nonostante le lamentele dei fan, dato che il team sta già lavorando a qualcosa di completamente diverso.

Nell’estate del 2020, dopo otto mesi dal lancio su PS4, è sbarcato sul mercato PC anche Death Stranding, titolo anch’esso che ha ricevuto enormi benefici in termini di vendite in seguito all’approdo su PC.

L’action-adventure con meccaniche gestionali con Norman Reedus nei panni di Sam Porter Bridges ha ottenuto infatti un buon successo in termini di vendita, attestandosi (al 31 marzo 2021) sulle 5 milioni di copie vendute (contando sia quelle PS4 sia su PC). Il successo del titolo di Kojima Productions ha portato anche all’uscita di una Director’s Cut, di cui vi invitiamo a leggere la nostra recensione.

Dal PlayStation showcase di settembre abbiamo anche appreso dell’arrivo su PC di una delle saghe storiche di Naughty Dog. Uncharted avrà infatti nuova vita su personal computer con la Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

La fortunata saga con lo scanzonato Nathan Drake avrà presto anche un adattamento cinematografico con protagonista Tom Holland.

La politica di Sony sembra dunque essere più che remunerativa e, contando che God of War ha venduto su PS4 19,5 milioni (ad agosto 2021), non stentiamo a credere che il fortunato capitolo con protagonista Kratos vedrà incrementare le sue vendite in seguito all’approdo su PC.

L'avventura di Ellie vale la pena di essere assaporata e vissuta a pieno

Le vendite delle grandi esclusive PlayStation si attestano d’altronde spesso su alti livelli, a tal proposito come non citare il capolavoro di Naughty Dog, The Last of Us Part II, record di vendite fin da subito (4 milioni di copie vendute nei primi tre giorni dal lancio). Per adesso non sappiamo nulla su un’eventuale arrivo della saga su PC, ma a questo punto tutto è possibile.