God of War arriva finalmente su PC, ecco la data di uscita

Dopo mesi di rumor e notizie, è arrivato finalmente l’annuncio che tutti aspettavamo, God of War sarà disponibile anche per PC.

L’amatissimo titolo di Santa Monica Studio, uno dei baluardi della generazione PlayStation 4, se lo potranno finalmente godere anche gli utenti PC.

Qualcuno aveva provato, per vie traverse, a giocare su PC in modi più o meno elaborati, ma solo con espedienti di ogni tipo.

Una delle “mezze conferme” più clamorose era arrivata di recente tramite Nvidia, che stava “testando” possibili videogiochi in arrivo su PC tra cui anche l’avventura di Kratos.

La notizia arriva a bruciapelo, tramite il blog ufficiale PlayStation, e toglie ogni possibile dubbio: God of War sbarcherà su PC il 14 gennaio 2022.

A stemperare l’attesa di God of War Ragnarok, dal prossimo anno potremo goderci l’avventura norrena di Kratos al massimo dello splendore.

Perché proprio come le altre versioni PC di giochi Sony, come Death Stranding per esempio, in quel di Santa Monica non si risparmieranno per quanto riguarda le migliorie tecniche.

Come riportato dall’annuncio sul blog ufficiale, la versione PC di God of War godrà di tutta la tecnologia possibile al momento:

«Sarete in grado di godervi il pieno potenziale della nostra camera cinematica senza interruzioni, mentre seguirete Kratos ed Atreus attraverso i reami con l’opzione della risoluzione 4K, e del framerate sbloccato. La nostra versione PC include anche tecnologie come gli strumenti per migliorare i riflessi e l’ambient occlusion come GTAO e SSDO. Siamo anche fieri di annunciare che avremo la piena integrazione dei DLSS di Nvidia disponibili sulle RTX.»

Oltre a questo si aggiungono anche il supporto a Nvidia Reflex per abbassare la latenza dei comandi, così come alla risoluzione ultra-wide 21:9.

Mentre potete vedere il trailer della versione PC poco sopra, Ragnarok si è recentemente mostrato anche in italiano nel nuovo trailer.

Il quale è stato rinviato per un motivo, che qualche giorno fa è stato svelato, e a sorpresa c’entra proprio Kratos… in un certo senso.

God of War è stato anche al centro di un’altra storia curiosa, per via del creatore della serie che si è scagliato contro Metroid Dread.