Quanto ha venduto God of War su PS4 (in attesa della versione PC)?

Era nell’aria, ma poco fa è diventato realtà: God of War sarà disponibile prossimamente anche per i giocatori PC.

Il titolo di Santa Monica Studio, uno dei più amati tra gli action game disponibili su PlayStation 4, approderà infatti nel corso del prossimo anno.

L’annuncio è infatti arrivato in queste ore, con tanto di data di uscita e specifiche tecniche, che a quanto pare saranno davvero all’avanguardia.

La notizia era stata ventilata di recente anche grazie a NVIDIA, la quale ha anticipato alcuni papabili titoli in arrivo su PC tra cui ovviamente anche l’odissea di Kratos e figlio.

Tramite il blog ufficiale PlayStation è stato anche rivelato quanto ha venduto il God of War originale su console PlayStation 4, uscito nel 2018.

Stando ai dati rivelati da Sony, ad agosto 2021 sono state vendute 19.5 milioni di copie del gioco, un risultato realmente sorprendente.

Quasi certamente, l’uscita della versione PC sarà un incentivo non da poco, a fronte dei numeri che il gioco otterrà anche in questa “nuova” edizione.

La versione PC di God of War godrà di risoluzione 4K e del framerate sbloccato, oltre ad avere ovviamente dalla sua tutti i contenuti visti su PS4 e l’integrazione dei DLSS NVIDIA disponibili sulle RTX.

L’edizione in arrivo includerà anche tecnologie come gli strumenti per migliorare i riflessi e l’ambient occlusion come GTAO e SSDO.

Staremo a vedere se il titolo di Santa Monica riuscirà a lasciare il segno anche sui personal computer di tutto il mondo, come accaduto del resto anche su console PlayStation.

Ricordiamo in ogni caso che alcune settimane fa qualcuno aveva provato a giocare all’avventura di Kratos su PC in modi più o meno funzionali, con risultati seriamente interessanti.

Parlando invece dell’atteso sequel, God of War Ragnarok, questi si è recentemente mostrato anche nel suo doppiaggio italiano grazie al nuovo trailer.

Infine, ricordiamo anche che il creatore della serie, David Jaffe, si è scagliato contro Metroid Dread, titolo uscito in esclusiva su console Nintendo Switch.