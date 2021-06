PS5, le esclusive arrivano su PC? Sony fa chiarezza

Nelle ultime settimane Sony ha manifestato pubblicamente il proprio interesse verso il mercato PC, anticipando che presto dovremmo vedere nuove esclusive, il che ha fatto venire dubbi che presto potremmo vedere anche giochi PS5 su queste piattaforme.

Ricordiamo che, in ordine di tempo, l’ultima esclusiva PlayStation ad essere approdata sul mercato PC è stata Days Gone, il titolo open world realizzato dai Bend Studio che grazie al lancio su questa nuova piattaforma ha potuto guadagnare nuovi appassionati.

Purtroppo è ufficiale che non arriverà un seguito di questo capitolo, dato che il team di sviluppo sta lavorando ad un nuovo progetto.

Tramite una presentazione ufficiale realizzata da Sony per i propri investitori, la compagnia ha anche annunciato la prossima grande esclusiva che approderà su PC.

Come riportato da VG247, in un’intervista pubblicata sul blog ufficiale di PlayStation, il capo dei PS Studios ha avuto l’opportunità di potere svelare alcuni dettagli sulle strategie di Sony sul mercato PC, facendo dunque chiarezza sulla questione delle esclusive PS5.

Sony ha spiegato la sua posizione sulle esclusive PlayStation su PC.

Hermen Hulst ha infatti rivelato che uno dei primi titoli rilasciati su PC, Horizon Zero Dawn, ha avuto un grande successo, che dimostrerebbe come esista un mercato che non vede l’ora di gustarsi le esclusive PlayStation.

Il loro focus principale è, naturalmente, basato sempre sulle console, ma ulteriori esclusive dovrebbero riuscire ad approdare su questo mercato quando il tempo sarà appropriato:

«Bend Studio ha appena rilasciato la versione PC di Days Gone il 18 maggio. Si tratta di circa due anni dopo la release su PS4. Questo è l’obiettivo — vogliamo raggiungere nuovi giocatori che non hanno ancora avuto modo di fare esperienza delle grandi storie, personaggi e mondi che abbiamo costruito».

Ha anche voluto tranquillizzare la fascia d’utenza PS5, preoccupata sulla possibilità di perdere a breve l’esclusività che spingono ad acquistare le piattaforme, facendo ulteriormente chiarezza:

«Lanciare giochi su PC non sarà mai fatto sacrificando la costruzione di una line-up emozionante di grandi giochi per console».

Il futuro di PlayStation sembra dunque tracciato: potremo aspettarci in futuro altre grandi esclusive su PC, ma solo quando il tempo sarà ritenuto quello giusto per dare nuova vita ai giochi.

Di conseguenza, potremo aspettarci anche esclusive PS5 nel prossimo futuro, ma probabilmente ci vorranno diversi anni prima che ciò possa accadere.

L’anno scorso lo stesso Hulst aveva annunciato che avrebbero sperimentato maggiormente sul mercato PC: evidentemente i loro test hanno fornito risultati superiori alle aspettative.

Secondo Sony, anche la community ha reagito bene di fronte alla prospettiva di pubblicare esclusive fuori dalle console PlayStation.

Epic Games non è rimasta indifferente di fronte a questo manifestato interesse, offrendo cifre multimilionarie per portare diverse esclusive sul proprio store.