Uncharted: Legacy of Thieves Collection arriva su PS5 e PC

Dal PlayStation Showcase, Sony ha annunciato l’arrivo della saga di Uncharted di Naughty Dog su console PS5 e PC con Uncharted: Legacy of Thieves Collection.

Questo nuovissimo bundle rimasterizzato includerà Uncharted 4: A Thief’s End, con Nathan Drake a caccia del tesoro a lungo perduto del capitano Avery.

Il nostro eroe parte per un’ultima avventura attraverso le giungle del Madagascar fino alla colonia pirata perduta di Libertalia.

Poco sotto, il trailer ufficiale della Legacy of Thieves Collection:

Il pacchetto includerà anche Uncharted: The Lost Legacy, lo spin-off standalone che racconta nello specifico le gesta di Chloe Frazer.

Arruolando l’assistenza della rinomata mercenaria Nadine Ross, Chloe si avventura nei Ghats occidentali dell’India per localizzare la zanna d’oro di Ganesh.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection sarà disponibile all’inizio del 2022 per PS5. La versione PC è in sviluppo presso Iron Galaxy e uscirà poco dopo la versione PS5.

Ricordiamo anche che la saga tornerà anche al cinema con il film live-action con Tom Holland nei panni del protagonista.

