Uncharted, il film si è mostrato (e sarà davvero simile al videogioco)

Uncharted, la serie di videogiochi sviluppata da Naughty Dog e divenuta col passare degli anni uno dei franchise storici di PlayStation, è da tempo assente dalle scene, nonostante presto diventerà un film.

Dopo il quarto capitolo uscito su PS4, ad eccezione di uno spin-off (chiamato L’eredità perduta) si è deciso che Nathan Drake continuerà le sue avventure sul grande schermo.

Nel film di prossima uscita, Tom Holland vestirà infatti i panni del giovane archeologo mentre Mark Wahlberg quelli del mentore Victor “Sully” Sullivan. La pellicola racconterà le origini di Nate, come abbiamo potuto testimoniare in una recente immagine ufficiale.

In attesa di un primo trailer, il “vero” Nathan Drake ha in ogni caso espresso un suo personalissimo rammarico verso la pellicola in uscita.

Ora, come riportato da Screen Rant, il film di Uncharted si è mostrato in occasione dell’evento Cinema-Con, tenutosi durante la giornata di ieri, 24 agosto.

Per l’occasione, ai presenti sono state mostrate alcune clip del film, con Nathan e Sully impegnati in rocambolesche situazioni in tutto e per tutto simili a quelle della serie di videogiochi.

Tra queste, una scena che mostra Nathan mentre entra in una zona molto simile a una grotta, mentre una seconda sequenza vede invece Sully pronunciare la frase: «ti sto solo offrendo la possibilità di scoprire cose di cui hai solo letto nei libri di storia».

La scena più importante tra quelle mostrate in anteprima è però quella che coinvolge Nathan mentre cade da un aereo cargo, con tutti i pesanti oggetti presenti nella stiva che gli piombano addosso (impossibile non ricordare una sequenza del tutto simile vista in Uncharted 3: L’inganno di Drake).

Al momento non è chiaro quando Sony deciderà di rilasciare il primo trailer ufficiale del film, sebbene è molto probabile che già verso la fine dell’estate potremmo avere qualche sorpresa in tal senso.

Uncharted è in ogni caso previsto nelle sale cinematografiche a partire dal 18 febbraio 2022, al netto di eventuali ritardi dovuti all’emergenza sanitaria.

Ruben Fleischer, che ha preso il posto dei precedenti David O. Russell, Neil Burger, Seth Gordon, Shawn Levy, Dan Trachtenberg e Travis Knight, dirigerà il film.

Ricordiamo che prossimamente è in arrivo la trasposizione cinematografica di Ghost of Tsushima, diretta dal regista di John Wick.

Avete letto anche che un’altra IP Naughty Dog diventerà un progetto con attori in carne e ossa, questa volta per il piccolo schermo?

Purtroppo, però, ci sono anche brutte notizie: al momento, Sony ha infatti confermato di non avere intenzione di realizzare un live action di God of War.