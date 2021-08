Esclusive PlayStation su PC al lancio? Sony fa chiarezza

Che Sony tenga in ampia considerazione l’utenza PC è ormai chiaro, e ulteriori precisazioni arrivano da una voce autorevole.

A fornirle è stato Hermen Hulst, boss di PlayStation Studios, e il suo chiarimento non lascia spazio a dubbi di sorta.

Hulst ha inoltre parlato del rapporto con gli sviluppatori giapponesi, tenuti sempre in grande considerazione dall’azienda e descritti come “fondamentali”.

Quando si pensa al Giappone non si può ignorare From Software (affermazione ribadita anche dallo stesso Hulst) che, secondo alcune voci giunte nei giorni scorsi, sarebbe al lavoro proprio su un’esclusiva PS5.

Dopo l’arrivo di Horizon Zero Dawn, Death Stranding e Days Gone su PC, l’acquisizione di Nixxes ha aperto le porte a una lunga serie di supposizioni sui prossimi titoli protagonisti di operazioni simili.

In un’intervista con GameInformer, Hermen Hulst ha spiegato quale sarà la strategia seguita da Sony nel corso del prossimo futuro proprio per quanto riguarda i porting (via TheGamer):

«Ciò che è importante per noi è sfruttare al massimo la nostra piattaforma, realizzare showcase e mostrare agli utenti tutte le feature che contribuiscono all’esperienza complessiva. Finora sono passati circa due anni dall’uscita di un prodotto sulla nostra piattaforma al lancio su PC. Nonostante ciò, gli utenti possono continuare a fare affidamento su di noi per quanto riguarda la creazione di contenuti esclusivi per PlayStation, che è parte della ragione per cui esistiamo».

Malgrado il chiarimento di Hulst, non è da escludere che la strategia di Sony possa cambiare in futuro, e non è detto che per farlo sia necessario rinunciare a un approccio equilibrato su entrambi i fronti.

In conclusione, la linea da seguire consisterà nel focalizzarsi principalmente sulle uscite PlayStation, e solo in un secondo momento sul lancio su PC di alcuni titoli selezionati.

Dell’acquisizione di Nixxes vi avevamo parlato il mese scorso, dandovi il nostro parere su quale avrebbe potuto essere il prossimo gioco in arrivo su computer.

Gli utenti PS5 sono costantemente col fiato sospeso nell’attesa che vengano annunciate altre esclusive, ma per l’analista Michael Pachter è necessario fare qualche considerazione.

In conclusione, secondo una fonte attendibile i prodotti pronti a sbarcare su PC sarebbero davvero “tanti” (ed è già possibile farsi un’idea su quali potrebbero essere).