Kingdom Come Deliverance 2 | Guida

Facendo leva su quanto di buono aveva già fatto il primo capitolo, Kingdom Come Deliverance II si è rivelato una delle sorprese più interessanti di questo 2025: il titolo ad ambientazione storica di Warhorse Studios è infatti riuscito ad affermarsi come un ottimo gioco di ruolo, senza però mai rinunciare alla sua unicità – quella di non essere un fantasy, ma una vera e propria "simulazione" storica del periodo che rappresenta.

Così, si rimettono le braghe e le armature di Henry per farsi strada nella Boemia, in un mondo che non è disposto a perdonare e dove non basta menare di spada alla cieca nella speranza di emergerne come i più forti.

Se il mondo creato dal team di Warhorse vi sta mettendo in difficoltà, abbiamo deciso di venirvi incontro con le nostre guide mirate, che vi aiuteranno a orientarvi tra i diversi aspetti del gioco.

Dal sistema di combattimento agli equipaggiamenti, dalle romance a come evitare di finire a fare i mendicanti, vediamo tutti gli aspetti di Kingdom Come: Deliverance II per i quali potrebbe servirvi una mano, senza rovinarvi nessuna sorpresa!

Guide generiche

Guide al combattimento

Guide in elaborazione