Kingdom Come: Deliverance 2 - Migliori armature

Kingdom Come: Deliverance II è il seguito del celebre RPG medievale sviluppato da Warhorse Studios, noto per il suo realismo storico e la complessità delle meccaniche di gioco. Ambientato nel Sacro Romano Impero, il gioco vi mette nei panni di un cavaliere impegnato a sopravvivere in un mondo ostile, dove ogni combattimento richiede strategia e preparazione.

A differenza di molti altri giochi di ruolo, qui non basta equipaggiare un'armatura qualsiasi: ogni pezzo di equipaggiamento influisce sul peso, sulla protezione e persino sulla reazione degli NPC nei vostri confronti. Scegliere l'armatura giusta, quindi, non è solo una questione di difesa, ma anche di stile di gioco e immersione. Vediamo insieme quali sono le migliori armature e come scegliere quella giusta.

Le migliori armature di Kingdom Come: Deliverance 2

Determinare quale sia la miglior armatura in assoluto può essere complicato, poiché ogni giocatore potrebbe avere esigenze diverse in base al proprio stile di combattimento. Un'armatura pesante offre una protezione eccellente, ma potrebbe ridurre la mobilità e rendere più difficile il combattimento contro avversari veloci. Al contrario, un equipaggiamento più leggero garantisce maggiore agilità, ma espone a maggiori rischi nei duelli prolungati. Tuttavia, esistono alcune combinazioni che offrono un ottimo compromesso tra difesa e praticità, permettendovi di affrontare le battaglie con maggiore sicurezza.

Una delle configurazioni più efficaci secondo molti giocatori include:

Cappuccio in broccato

Bacinetto nobile

Carmaglio stemmato

Gambesone corto

Usbergo lungo

Waffenrock da cavalcata

Corazza milanese

Guanti di Norimberga o guanti piastrati di Norimberga

Gambali del nobile

Questa selezione fornisce un equilibrio ideale tra protezione, peso e resistenza, ed è adatta sia per il combattimento ravvicinato che per gli scontri a distanza.

Come sono fatte le armature in Kingdom Come: Deliverance II?

L’equipaggiamento difensivo nel gioco è suddiviso in più strati, in modo da permettervi di combinare diversi pezzi per ottenere una protezione ottimale. Questo sistema è pensato per offrire un realismo maggiore, discostandosi dai classici giochi di ruolo dove un'unica armatura garantisce tutta la protezione necessaria.

Ecco come si suddividono gli strati dell'armatura:

Strato base : comprende indumenti leggeri come biancheria, camicie e imbottiture protettive, tra cui gambeson e giubbetti d’armi.

: comprende indumenti leggeri come biancheria, camicie e imbottiture protettive, tra cui gambeson e giubbetti d’armi. Maglia metallica : include cotte di maglia e altri elementi che si frappongono tra la pelle e l'armatura pesante.

: include cotte di maglia e altri elementi che si frappongono tra la pelle e l'armatura pesante. Piastre : corazze, spallacci, schinieri e guanti d’arme che offrono la massima protezione fisica.

: corazze, spallacci, schinieri e guanti d’arme che offrono la massima protezione fisica. Strato esterno : indumenti come tabarri o waffenrock, utilizzati sia per decorazione che per riconoscimento in battaglia.

: indumenti come tabarri o waffenrock, utilizzati sia per decorazione che per riconoscimento in battaglia. Elmi: possono essere aperti o chiusi, influenzando la visibilità e il grado di protezione del personaggio.

Combinando questi strati in maniera strategica, potrete ottenere una protezione efficace senza compromettere troppo la mobilità.

Il sistema di qualità delle armature

In Kingdom Come: Deliverance II, ogni pezzo di armatura è unico nel suo genere: la qualità dei materiali influisce sulle statistiche, rendendo alcuni equipaggiamenti superiori ad altri. Gli oggetti possono appartenere a diverse categorie qualitative, che ne determinano la resistenza ai danni, la durabilità e il valore di mercato.

Le principali qualità disponibili sono:

Bronzo : armature di base, con protezione limitata ma facilmente reperibili.

: armature di base, con protezione limitata ma facilmente reperibili. Argento : un buon compromesso tra protezione e costo.

: un buon compromesso tra protezione e costo. Oro : armature di alta qualità, con statistiche superiori del 25% rispetto a quelle normali.

: armature di alta qualità, con statistiche superiori del 25% rispetto a quelle normali. Artigianale: pezzi unici ottenibili solo tramite il crafting e l'uso di specifici perk.

Più alta è la qualità dell’armatura, maggiore sarà la protezione offerta contro affondi, tagli e impatti, oltre a offrire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici. Tuttavia, armature più pregiate possono essere costose e richiedere abilità avanzate per essere utilizzate al meglio.

Insomma, scegliere l’armatura giusta in Kingdom Come: Deliverance II significa bilanciare protezione, peso e qualità, adattandola al proprio stile di gioco e alle sfide che si desidera affrontare.