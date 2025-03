Kingdom Come: Deliverance 2 - Come avere il cavallo gratis

Nel mondo dei videogiochi, gli NPC rivestono spesso un ruolo cruciale per i giocatori e, tra questi, gli animali sono tra i più utili, specialmente quando influenzano le meccaniche di movimento. Se avete giocato al primo Kingdom Come: Deliverance, probabilmente ricorderete Pebbles, conosciuto in italiano come Lenticchia.

Nel secondo capitolo della saga, Kingdom Come: Deliverance II, questo fedele destriero fa il suo ritorno e gioca un ruolo importante, legato anche a un trofeo specifico che potreste rischiare di perdere se non seguite i giusti passaggi.

Come sbloccare il trofeo "Un Vecchio Amico" e ottenere Pebbles gratis

Pebbles compare fin dall’inizio della storia, ma viene rubato durante la seconda missione principale, "Easy Riders". Fortunatamente, non è sparito per sempre: potete ritrovarlo più avanti nel corso dell’avventura, precisamente durante la missione principale "Wedding Crashers".

Recuperare il cavallo non solo vi permetterà di riavere un mezzo di trasporto, ma vi farà anche ottenere il trofeo "Un Vecchio Amico", essenziale per completare il gioco al 100%.

Per riavere Pebbles, dovrete recarvi nella città di Semine, situata a sud-ovest di Troskowitz. Qui troverete un commerciante di cavalli, che vi darà l'opportunità di riacquistare il vostro destriero. Avvicinatevi a Lenticchia, riconoscibile per il suo manto grigio, e interagite con lui. A questo punto, parlate con il commerciante, disponibile solo nelle ore diurne, e selezionate l’opzione relativa a Lenticchia.

A questo punto, dovrete scegliere come ottenere il cavallo:

Pagando 150 groschen (potete provare a contrattare per ottenere uno sconto);

(potete provare a contrattare per ottenere uno sconto); Utilizzando le vostre abilità di eloquenza (almeno 7 punti) per convincere il mercante a cederlo gratuitamente.

Indipendentemente dal metodo scelto, una volta ottenuto legalmente il cavallo, il trofero sarà vostro. Fate attenzione, però: rubare Lenticchia non servirà a nulla! Se cercate di sottrarlo senza permesso e fuggite dalle guardie, non riceverete il trofeo e vi ritroverete solo con un problema in più.

Seguendo questi passaggi, potrete riavere il vostro fidato destriero senza spendere un soldo e ottenere un altro importante traguardo nel gioco!