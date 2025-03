Kingdom Come: Deliverance II - Come usare la torcia

Kingdom Come: Deliverance II è un gioco di ruolo ambientato nel Medioevo, caratterizzato da un elevato livello di realismo e un'attenzione meticolosa ai dettagli storici. Nei panni di Henry, un giovane fabbro coinvolto in un conflitto che cambierà la sua vita, vi troverete ad affrontare sfide di ogni tipo, incluse battaglie intense, missioni intricate e un mondo ostile in cui persino il buio può rappresentare un pericolo.

Di notte, la visibilità è estremamente limitata e muoversi senza una fonte di luce può essere rischioso. Oltre a rendere più difficile l'orientamento, il buio nasconde pericoli come banditi o ostacoli sul terreno. Inoltre, vagare per le città senza una torcia accesa attirerà l'attenzione delle guardie, che potrebbero fermarvi per interrogarvi o addirittura sanzionarvi. Per questo motivo, la torcia diventa un oggetto essenziale nel vostro inventario: non solo illumina il cammino, ma vi permette di evitare problemi con la legge.

In questa guida, vi spiegheremo dove trovare una torcia, come equipaggiarla e utilizzarla correttamente, oltre a fornirvi alcune informazioni utili sulle limitazioni del suo utilizzo in combattimento e sulla sua usura nel tempo.

Dove trovare una torcia in Kingdom Come: Deliverance II

Le torce sono piuttosto comuni in Kingdom Come: Deliverance II e possono essere ottenute in diversi modi. Potete acquistarle dai mercanti, trovarle nel bottino di alcuni nemici o raccoglierle in giro per il mondo di gioco. Si tratta di oggetti economici e facilmente reperibili, quindi assicuratevi di averne sempre una a disposizione.

Come equipaggiare la torcia

Avere una torcia nell'inventario non basta per utilizzarla. Seguite questi passaggi per equipaggiarla correttamente:

Aprite il menu dell' inventario .

. Andate nella sezione " Armi ".

". Selezionate la categoria " Altre armi ".

". Trovate la torcia e selezionatela.

Assegnatela a uno slot libero .

. Uscite dal menu.

Una volta equipaggiata, sarete pronti a usarla in qualsiasi momento.

Come accendere e spegnere la torcia

Dopo aver equipaggiato la torcia, potete accenderla e spegnerla con un semplice comando:

Su console : tenete premuto il tasto direzionale giù del D-Pad.

: tenete premuto il tasto direzionale giù del D-Pad. Su PC : premete e tenete premuto il tasto "R".

: premete e tenete premuto il tasto "R". Per riporre la torcia, ripetete la stessa azione.

Limitazioni nell'uso della torcia

Mentre tenete una torcia accesa, potete comunque utilizzare armi a una mano, come spade e mazze leggere. Tuttavia, non è possibile impugnare armi a due mani o uno scudo contemporaneamente. Inoltre, le torce si consumano lentamente nel tempo, quindi potrebbe essere necessario sostituirle periodicamente.

Regole sull'uso della torcia

Nelle città e nei villaggi, portare una torcia accesa di notte è obbligatorio. Se camminate al buio senza una fonte di luce, le guardie potrebbero fermarvi e ammonirvi, oppure multarvi. Per evitare problemi, accendete sempre la torcia quando cala la notte.

Seguendo questi consigli, potrete esplorare il mondo di Kingdom Come: Deliverance II in sicurezza, evitando pericoli e problemi con la legge.