Kingdom Come: Deliverance II - Come lavare i vestiti

Kingdom Come: Deliverance II è un gioco di ruolo storico che punta tutto sul realismo, mettendovi nei panni di Henry, un uomo che deve farsi strada nella complessa Boemia medievale. Ogni vostra azione ha conseguenze tangibili, e uno degli aspetti più interessanti del gioco è il sistema di reputazione.

Il modo in cui vi presentate influenza le interazioni con gli NPC: se siete coperti di fango o di sangue, avrete difficoltà a ottenere il rispetto dei nobili e persino a negoziare prezzi migliori dai mercanti.

Anche se potete lavarvi sommariamente alle fontane sparse per le città e i villaggi, per una pulizia approfondita dei vestiti dovrete ricorrere a metodi più efficaci. Se avete combattuto contro banditi o attraversato terreni fangosi, ripulire i vostri abiti diventa essenziale per evitare di essere trattati come degli emarginati.

Esistono diversi modi per lavare i vestiti, ognuno con i propri vantaggi e svantaggi. Scopriamo insieme le opzioni disponibili.

Lavare i vestiti nei bagni pubblici

Uno dei metodi più semplici e immediati per pulire i vostri vestiti è visitare i bagni pubblici. Sulla mappa troverete un'icona a forma di vasca da bagno che indica la loro posizione. Una volta arrivati, dovrete parlare con il proprietario e scegliere uno dei servizi disponibili:

Bagno caldo e lavaggio dei vestiti : costa 10 Groschen e richiede circa un'ora di gioco.

: costa 10 Groschen e richiede circa un'ora di gioco. Trattamento delle ferite, bagno e lavaggio dei vestiti : costa 15 Groschen e dura due ore.

: costa 15 Groschen e dura due ore. Servizio completo con compagnia inclusa: costa 30 Groschen e richiede tre ore.

Potete anche provare a contrattare per ottenere uno sconto, ma il prezzo dipenderà dalla vostra reputazione nella città. Dopo aver pagato e atteso il tempo necessario, i vostri vestiti saranno puliti e il vostro personaggio tornerà in perfette condizioni.

Lavare i vestiti nei fiumi o nei laghi

Se non volete spendere soldi, potete lavare i vestiti nei corsi d'acqua presenti nel mondo di gioco. Lungo i fiumi e i laghi troverete aree specifiche, segnalate sulla mappa da un'icona con una tinozza e dei panni stesi. Avvicinatevi all'acqua e appariranno due opzioni:

Lavare il corpo (simile al lavaggio nelle fontane)

(simile al lavaggio nelle fontane) Lavare i vestiti (richiede sapone nell'inventario)

Il sapone è essenziale per questo metodo e potete trovarlo in diversi modi: accanto al letto nelle taverne e nei castelli, acquistandolo dai mercanti generici o persino saccheggiandolo dai banditi. Una volta selezionata l'opzione per lavare i vestiti, si aprirà un menu in cui potrete scegliere quali capi pulire. Dopo aver confermato, i vestiti torneranno puliti senza consumare il sapone.

Perché lavare i vestiti è importante

Essere puliti in Kingdom Come: Deliverance II non è solo una questione estetica. La vostra igiene influenza direttamente il gameplay:

Migliora la reputazione : i cittadini vi tratteranno con più rispetto.

: i cittadini vi tratteranno con più rispetto. Aiuta nei dialoghi : un aspetto curato aumenta il vostro carisma e rende più facili le interazioni persuasive.

: un aspetto curato aumenta il vostro carisma e rende più facili le interazioni persuasive. Favorisce la furtività: se siete sporchi di sangue, le guardie e i nemici potranno sospettare che abbiate commesso un crimine.

Sapere come e dove lavare i vestiti vi permetterà di risparmiare denaro e di mantenere Henry sempre in condizioni ottimali. Ora che conoscete tutti i metodi disponibili, potrete affrontare le vostre avventure medievali con un aspetto più dignitoso!