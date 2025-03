Come scassinare in Kingdom Come: Deliverance II

Kingdom Come: Deliverance II è un gioco di ruolo open-world ambientato nel Sacro Romano Impero del XV secolo, caratterizzato da un'attenzione maniacale al realismo storico e alla simulazione della vita quotidiana. Nei panni di Henry, un giovane di umili origini, vi troverete a vivere un'epica avventura tra battaglie, intrighi e missioni che metteranno alla prova le vostre abilità di combattimento, diplomazia e furtività.

Tra le tante meccaniche di gioco, lo scassinamento è una delle più utili per chi preferisce un approccio furtivo. Aprire serrature può aiutarvi a entrare in luoghi proibiti, rubare oggetti di valore e completare missioni senza dover affrontare i nemici a viso aperto.

Tuttavia, questa abilità richiede precisione, pratica e i giusti strumenti. Se non avete mai provato a scassinare in Kingdom Come: Deliverance II o se trovate la meccanica troppo difficile, questa guida vi spiegherà come funziona e vi fornirà alcuni consigli per padroneggiarla al meglio.

Come funziona lo scassinamento in Kingdom Come: Deliverance II

Come molte altre abilità del gioco, lo scassinamento richiede pazienza e pratica. Per iniziare, è consigliabile parlare con Miller Kreyzl durante la missione principale "Wedding Crashers". Questo NPC vi insegnerà le basi della furtività, compreso lo scassinamento, permettendovi di esercitarvi senza rischi.

Il meccanismo di scassinamento si basa su un sistema di feedback visivo: muovendo il cursore (su PC con il mouse o su console con lo stick destro), dovrete trovare il "punto dolce" della serratura, che sarà indicato da un punto luminoso che cresce di dimensione man mano che vi avvicinate alla posizione corretta. Una volta individuato il punto giusto, dovrete ruotare la serratura mantenendo il cursore in quella posizione, il che può risultare difficile ai livelli più bassi, quando le mani di Henry sono ancora troppo instabili.

Dove trovare i grimaldelli

Per scassinare avrete bisogno di grimaldelli, che potete ottenere in diversi modi:

Allenandovi con Kreyzl : il suo forziere da pratica si riempie periodicamente di nuovi grimaldelli, quindi potete tornarci ogni volta che ne avete bisogno.

: il suo forziere da pratica si riempie periodicamente di nuovi grimaldelli, quindi potete tornarci ogni volta che ne avete bisogno. Comprandoli dai mercanti : alcuni venditori li tengono in stock, ma possono essere costosi.

: alcuni venditori li tengono in stock, ma possono essere costosi. Rubandoli: spesso potete trovarli nelle case o rubarli da borse e casseforti.

Consigli per scassinare al meglio

Se trovate difficile scassinare, provate questi suggerimenti:

Allenatevi il più possibile: più ci proverete, più Henry diventerà abile e meno traballeranno le sue mani.

il più possibile: più ci proverete, più Henry diventerà abile e meno traballeranno le sue mani. Usate il mouse su PC : molti giocatori trovano più semplice controllare il cursore con un mouse rispetto a un controller.

: molti giocatori trovano più semplice controllare il cursore con un mouse rispetto a un controller. Cercate serrature facili : iniziate con le serrature più semplici per acquisire confidenza prima di tentare quelle più difficili.

: iniziate con le serrature più semplici per acquisire confidenza prima di tentare quelle più difficili. Salvate prima di tentare: se state scassinando in una situazione rischiosa, fate un salvataggio per evitare problemi in caso di fallimento.

Con il tempo e la giusta pratica, lo scassinamento diventerà un'abilità preziosa che vi aprirà molte porte (letteralmente e figurativamente) nel mondo di Kingdom Come: Deliverance II.