Kingdom Come: Deliverance II - Come cambiare regione

Kingdom Come: Deliverance II è un gioco di ruolo coinvolgente ambientato nel Medioevo, caratterizzato da una trama coinvolgente, un mondo aperto realistico e un sistema di combattimento strategico. Rispetto al primo capitolo, questo sequel amplia ulteriormente l'esperienza di gioco, offrendo due grandi regioni esplorabili. Se avete già superato il prologo, vi sarete resi conto dell'estensione della mappa e della quantità di attività da svolgere, ma potreste non sapere che esistono due mappe distinte tra cui potete viaggiare.

Viaggiare tra le regioni non è immediato come spostarsi tra le città all'interno della stessa area. Kingdom Come: Deliverance II introduce un sistema di trasporto a pagamento che vi consente di passare da una regione all'altra, permettendovi di completare missioni lasciate in sospeso o di esplorare ulteriormente le terre già visitate.

Questa funzione diventa particolarmente utile quando vi rendete conto di aver lasciato indietro missioni secondarie o quando volete semplicemente rivisitare luoghi e personaggi importanti. Tuttavia, il viaggio tra le regioni ha un costo significativo in termini di monete di gioco, quindi non è una scelta da fare alla leggera. Vediamo nel dettaglio come potete viaggiare tra Trosky e Kuttenberg.

Come viaggiare da Kuttenberg a Trosky

Quando raggiungete Kuttenberg, noterete una nuova icona sulla mappa: un carro rosso e giallo che rappresenta la carovana. Per tornare a Trosky, dovete seguire la strada a ovest di Suchdol e parlare con il cocchiere.

Il viaggio ha un costo di 200 Groschen, e lo stesso prezzo sarà richiesto per il ritorno, portando il totale a 400 Groschen. Non è possibile contrattare il prezzo, quindi assicuratevi di avere abbastanza denaro prima di partire.

Come viaggiare da Trosky a Kuttenberg

Se invece volete tornare a Kuttenberg, dovete raggiungere la carovana situata a nord-ovest della Fortezza di Nebakov, vicino al limite della mappa.

Anche in questo caso, dovrete parlare con il cocchiere e pagare la tariffa di 200 Groschen. Una volta pagato, sarete trasportati nella nuova regione senza poter modificare il prezzo del viaggio.

Restrizioni e considerazioni sul viaggio

Non è possibile viaggiare tra le regioni se avete una missione principale a tempo in corso. Inoltre, alcuni oggetti nel vostro inventario potrebbero non essere permessi nella regione di destinazione e verranno temporaneamente confiscati, ma vi verranno restituiti una volta tornati indietro.

Tenete a mente questi fattori prima di decidere di spostarvi tra le regioni!