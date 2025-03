Kingdom Come: Deliverance 2: guida alle romance

Esattamente come nel primo capitolo, anche in Kingdom Come: Deliverance II le storie d'amore con alcuni NPC hanno un certo peso. Questa meccanica, molto apprezzata dai giocatori, permette di dare maggiore profondità al protagonista e di influenzare il mondo di gioco.

Durante il viaggio attraverso la Boemia, Henry può interagire con diversi personaggi, instaurando rapporti che possono evolversi in vere e proprie relazioni sentimentali. Oltre all'aspetto narrativo, queste romance possono anche garantire benefici diretti, come bonus temporanei alle statistiche. In questa guida vediamo insieme come conquistare i diversi personaggi con cui è possibile intraprendere una storia d'amore.

Romance con Klara

La relazione con Klara ha inizio durante la missione "Di nuovo in sella". Dopo il combattimento con Michael, Henry si troverà ferito e verrà curato da Klara. Durante il dialogo iniziale, scegliete l'opzione "Non posso dire di no a una bella signora" e successivamente, durante la raccolta di erbe medicinali nella foresta, rispondete "Credo si chiami Klara".

Il rapporto può approfondirsi ulteriormente durante la missione "Il dito di Dio", quando Klara vi chiederà di aiutarla a curare due feriti, Mark e Zwerk. Seguendo il procedimento corretto per la loro guarigione, dimostrerete la vostra abilità e guadagnerete la fiducia di Klara.

Per curare Mark : pulite la ferita con la grappa, applicate una benda e dategli una pozione antidolorifica.

: pulite la ferita con la grappa, applicate una benda e dategli una pozione antidolorifica. Per curare Zwerk: pulite la ferita con la grappa, ricucitela, bendatela, applicate un infuso di camomilla e offritegli del vino.

Dopo aver terminato, tornate da Klara e parlate con lei scegliendo l'opzione "Ci sarà qualcuno a cui tieni". Da qui potrete scegliere se invitarla a bere o a fare una passeggiata, attivando così la romance. Il rapporto si concretizzerà con una visita alla sua casa, interagendo con il letto.

Romance con Rosa

Rosa Ruthard è la figlia di lord Ruthard e la sua storia d'amore è legata alla missione che porta Henry a infiltrarsi nel castello di Malesov.

Il primo passo per conquistare Rosa è recuperare per lei un libro, nascosto nella stanza della moglie di Otto Von Bergow. Per far progredire la relazione, è fondamentale avere un buon livello di cultura, che servirà per sbloccare specifiche opzioni di dialogo.

Dopo aver confermato a Rosa di aver capito che è lei l'autrice del libro, aiutatela a completare il finale suggerendole di raccontare la storia di una donna dalle intenzioni nobili . Questo porterà alla richiesta di dipingere un suo ritratto, segnando un altro passo avanti nella relazione.

. Questo porterà alla richiesta di dipingere un suo ritratto, segnando un altro passo avanti nella relazione. Successivamente, durante una missione in cui Henry e Rosa devono infiltrarsi a Ruthard passando per tunnel sotterranei, assicuratevi che Rosa non si bagni con l'acqua delle pozzanghere selezionando l'opzione dedicata.

Una volta rientrati a palazzo, vi troverete nella sua camera da letto. Per concludere la romance, scegliete le seguenti opzioni di dialogo:

"Andrà tutto bene"

"Gli alleati sono il nostro bene più prezioso"

"Forse non sarà necessario"

A questo punto, avrete la possibilità di baciare Rosa, suggellando così la relazione.

Romance con Katherine

Katherine è il personaggio più complesso da conquistare, in quanto la sua romance dipende da diverse scelte fatte nel corso del gioco. Inizialmente, si mostrerà piuttosto fredda nei confronti di Henry, ma con il progredire della trama si scopriranno le ragioni del suo atteggiamento.

Per guadagnare la sua fiducia, è essenziale completare correttamente due missioni secondarie:

Nella missione " Il quinto comandamento " dovrete assicurarvi che la giustizia faccia il suo corso, decidendo se far uccidere il serial killer da Katherine o denunciarlo all'ufficiale giudiziario di Kuttenberg.

" dovrete assicurarvi che la giustizia faccia il suo corso, decidendo se far uccidere il serial killer da Katherine o denunciarlo all'ufficiale giudiziario di Kuttenberg. "Lo stalker" si attiva dopo che Katherine confida a Henry di essere seguita da un individuo sospetto. Seguite il cane per individuare l'intruso e risolvete la situazione a vostro favore.

Passaggi per completare "Lo stalker"

Una volta all'accampamento di Sigismondo, aspettate la sera per far partire la cutscene in cui Katherine fa il bagno a Henry.

Parlate con Katherine per sentire la sua confessione: c'è una persona strana che la osserva e che le ha rubato una scarpa; questo farà attivare la missione "Lo stalker".

Spiegatele che vi affiderete al vostro cane per trovarlo .

. Interagite con il cane e selezionate la scarpa di Katherine , quindi seguitelo nell'accampamento.

, quindi seguitelo nell'accampamento. Troverete la scarpa all'interno di una tenda sorvegliata da un NPC di nome Chakan, vestito completamente di rosso.

Scegliete come interagire con lui (potete corromperlo, sconfiggerlo in combattimento, intimidirlo, ecc.).

Dopo aver risolto il problema, la quest sarà completata e Katherine inizierà a guardarvi con occhi diversi.

Come ottenere la prima interazione romantica con Katherine:

Durante la missione " Il colpo all'italiana ", dopo aver liberato gli ostaggi, NON andate subito da Zizka.

Esplorate il cortile e cercate una sala del conio; una delle porte conduce a una scalinata a chiocciola.

", dopo aver liberato gli ostaggi, NON andate subito da Zizka. Esplorate il cortile e cercate una sala del conio; una delle porte conduce a una scalinata a chiocciola. Salite fino a trovare Katherine e interagite con lei .

. Selezionate l'opzione " Sei molto carina ".

(Opzionale) Potete farle complimenti sulla scollatura per ottenere un piccolo bonus alla reputazione.

". (Opzionale) Potete farle complimenti sulla scollatura per ottenere un piccolo bonus alla reputazione. Un altro bonus alla reputazione si ottiene durante la missione "Civitas Pragensis", quando potrete prepararle un panino e poi flirtare chiedendole se c'è posto nel suo letto.

Scelte finali per completare la romance con Katherine:

Durante la missione " Fame e disperazione ", dopo aver sconfitto i soldati invasori, parlate con Zizka per ottenere informazioni sul passato di Katherine.

", dopo aver sconfitto i soldati invasori, parlate con Zizka per ottenere informazioni sul passato di Katherine. Cercate Katherine presso l'infermeria.

Scegliete la voce di dialogo " Porterò aiuto, e tutto tornerà a posto ".

". Katherine si sposterà verso i bastioni: seguitela e interagite nuovamente con lei per concludere la romance.

Romance con Doubravka

Durante il matrimonio a Semine, Henry può partecipare a vari eventi e mini-giochi, ma se volete avviare una storia con Doubravka, dovrete seguire questi passaggi.

Accettate di ballare con Doubravka

Camminando nel giardino, potreste sentire una donna chiamare Henry. È la madre di Doubravka, che vi chiederà di ballare con sua figlia , troppo timida per trovare un partner. Accettate rispondendo " Ballerò con lei ."

, troppo timida per trovare un partner. Accettate rispondendo " ." La troverete seduta nei pressi dell’arco che collega il giardino al cortile, con un vestito viola e una corona di fiori tra i capelli. Chiedetele di ballare , ma potrebbe esitare. A questo punto, dovrete superare un test di abilità.

, ma potrebbe esitare. A questo punto, dovrete superare un test di abilità. Se il test fallisce, offritele da bere : recuperate del vino da un tavolo e portateglielo.

: recuperate del vino da un tavolo e portateglielo. Ballate con Doubravka: durante il ballo, noterete che Doubravka continua a calpestare i piedi di Henry, causando una leggera perdita di salute. Alla fine della danza, vi chiederà se vi è piaciuto: per proseguire nella romance, rispondete mentendo: "Balli come un’elfa."

Aspettate e accettate le sue avances

Più tardi nella notte, Doubravka vi chiamerà mentre siete nei pressi del fuoco. Se volete proseguire nella romance, dovrete rispondere con queste opzioni di dialogo:

"Ti ascolto."

"Piaci anche a me."

"Capisco. Andiamo, allora."

Dopo questo scambio, Doubravka condurrà Henry al piano superiore per un momento privato.

Non dimenticatevi di rivestirvi! Uscire quasi nudi farà perdere reputazione a Henry agli occhi degli altri invitati.

Romance con Margaret

La romance con Margaret è legata a una serie di missioni secondarie che dovrete completare.

Incontrate Margaret al mulino

La troverete rinchiusa nel mulino a sud-ovest di Bylany, dove darà il via alla missione Dama in pericolo. Vi dirà che il mugnaio vuole ucciderla con un'ascia. Affrontandolo, scoprirete che in realtà stava rubando.

Ritrovate Margaret

Dopo la fuga dal mulino, potete ritrovarla vicino a una locanda sulla strada tra Kuttenberg e Miskowitz. L’oste vi parlerà di una mendicante fuori dalle mura della locanda.

Aiutate Margaret con i suoi problemi di denaro

Parlatele e scoprirete che rubava per un amico.

Vi chiederà aiuto per vendicarsi di un uomo chiamato Latsek, che avrebbe ucciso qualcuno.

Prima di proseguire, procuratevi un vestito da nobildonna da un sarto di Kuttenberg e un filtro del sonno.

Attirate Latsek in una trappola

Incontrate Margaret alla taverna di Kuttenberg .

. Aspettate che Latsek vada in bagno, poi versate il filtro del sonno nel suo drink.

Seguitelo fuori, aspettate che svenga e portatelo da Margaret.

Seguite Margaret fino al negozio di Latsek per affrontarlo. Lasciate che sia lei a parlare e otterrete con successo il ricatto.

per affrontarlo. Lasciate che sia lei a parlare e otterrete con successo il ricatto. A questo punto, Margaret vi offrirà un bacio: accettando, otterrete un bonus romantico, ma lei vi ruberà qualche Groshen. Rifiutando, invece, otterrete 250 Groshen

Romance con Hans Capon

Hans è uno dei compagni principali di Henry e la sua romance è legata a specifici momenti della campagna principale. Attenzione: se lo scegliete, non potrete avere una storia con Katherine.

Flirtate con Hans dopo averlo salvato dalla forca a Trosky

Dopo averlo liberato nella missione " Per chi suona la campana ", rispondete "Vorrei dargli un pugno in bocca."

", rispondete "Vorrei dargli un pugno in bocca." Alla successiva opzione di dialogo, scegliete "Ci tengo a te."

Continuate a flirtare durante la fuga dal castello

Dopo averlo salvato, parlategli mentre discutete della via di fuga.

Scegliete l’opzione "Insieme ce la faremo."

Ultima occasione di flirt nella missione Il colpo all’italiana

Dopo aver completato la missione e ottenuto l’obiettivo Parla con Zizka sulle mura, cercate Hans nelle vicinanze.

Durante la conversazione, selezionate " Non passiamo abbastanza tempo insieme ."

." Poi scegliete "Mi preoccupo più per te."

Finalizzate la relazione con Hans nella missione Fame e disperazione

Prima di lasciare il castello di Suchdol, visitate la stanza di Hans per ascoltare la sua storia sui cavalieri.

Rispondete con " Abbiamo molto in comune con loro ."

." Infine, scegliete di baciarlo per sbloccare la scena finale della romance.

