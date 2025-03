Kingdom Come: Deliverance II - Dove vendere oggetti

Kingdom Come: Deliverance II è un gioco di ruolo medievale estremamente realistico, in cui ogni dettaglio del mondo influisce sull'esperienza del giocatore. Ambientato in Boemia, il gioco vi mette nei panni di un uomo comune che cerca di farsi strada in un'epoca brutale e senza pietà.

Una delle meccaniche fondamentali è la gestione dell'equipaggiamento e delle risorse, poiché ogni oggetto ha un valore e può essere venduto per ottenere denaro. Questo denaro è essenziale per acquistare armi migliori, potenziare la vostra armatura, curarvi o semplicemente procurarvi cibo per sopravvivere.

Nel corso dell'avventura vi troverete a saccheggiare corpi di banditi sconfitti, raccogliere erbe, recuperare armi e armature e ottenere vari tipi di oggetti.

Tuttavia, non tutti i mercanti acquistano qualsiasi cosa, e trovare il giusto venditore può fare la differenza tra guadagnare una somma decente o svendere il vostro bottino.

Inoltre, la vostra reputazione con ogni mercante influisce sui prezzi: trattare con rispetto e lasciare una mancia può migliorare i vostri affari nel lungo periodo. In questa guida vedremo dove vendere i vari tipi di oggetti, così da massimizzare i vostri profitti e rendere più efficiente la gestione del vostro inventario.

Fabbri: vendita di armi e armature

I fabbri comprano e vendono armature metalliche e armi. Nelle fasi iniziali del gioco, l'unico fabbro disponibile si trova a Tachov, a nord-ovest di Troskowitz. Quando avrete accesso ad altre aree, potrete trovare ulteriori venditori specializzati.

Sarti: vendita di vestiti e armature leggere

I sarti acquistano e vendono abiti e armature leggere in tessuto. A Troskowitz troverete un sarto dietro la gogna nella piazza principale. Se avete indumenti sporchi o danneggiati, potete anche ripararli prima di venderli per ottenere un prezzo migliore.

Speziali ed erboristi: ingredienti e pozioni

Se avete raccolto erbe o creato pozioni, potete venderle agli speziali e agli erboristi. Lo speziale di Troskowitz si trova nel primo edificio sulla destra entrando da ovest. Altri erboristi si trovano nei boschi a nord-ovest del castello di Trosky.

Falegnami e guardiacaccia: archi e balestre

Archi e balestre devono essere venduti ai falegnami e ai guardiacaccia. A Troskowitz c'è un falegname tra lo speziale e il sarto, mentre un guardiacaccia si trova a ovest di Tachov, vicino ai due stagni. Un altro è situato a sud di Semine, nei pressi del mulino di Nebakov.

Sellai e calzolai: equipaggiamento per cavalli

I sellai vendono e acquistano selle, briglie e finimenti per cavalli, oltre ad alcune calzature. Potete trovare un sellaio a Semine e un altro all'interno del castello di Trosky, disponibile solo più avanti nel gioco.

Mercanti generici: oggetti vari

I mercanti generici comprano quasi ogni tipo di oggetto, ma offrono prezzi inferiori rispetto ai venditori specializzati. Troverete un mercante a Troskowitz e un altro nel campo dei nomadi.

Ricettatori: merce rubata

Se avete oggetti rubati, l'unico modo per venderli senza rischi è rivolgersi a un ricettatore. Ce n'è uno nel mulino di Semine e un altro nel campo dei nomadi. Tuttavia, non aspettatevi di ottenere un compenso elevato per la vendita di questi oggetti.

Sapere dove vendere ogni tipo di oggetto è essenziale per massimizzare i guadagni in Kingdom Come: Deliverance II. Cercate sempre il venditore più adatto e non dimenticate di migliorare la vostra reputazione con i mercanti per ottenere prezzi migliori. All'inizio del gioco, ogni groschen conta, quindi saccheggiate tutto ciò che potete e scegliete con cura a chi vendere il vostro bottino!